Exhortan a prevenir contagios de COVID-19 en Matamoros

El secretario de Salud municipal insistió en que no se trata de una situación extrema, pero sí de un llamado a no confiarse y actuar con responsabilidad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Ante los casos recientes de COVID-19 registrados en Matamoros, autoridades de Salud exhortaron a la población a retomar algunas medidas preventivas para evitar un incremento en los contagios.

Antonio Alfaro, secretario de Salud en el municipio, señaló que hasta el momento se tienen identificados seis casos, ninguno de ellos de gravedad y sin que se hayan presentado complicaciones mayores.

Piden mantener precauciones ante síntomas respiratorios

El funcionario destacó que, aunque la situación actualmente no representa una emergencia, es importante que la población mantenga precauciones, principalmente ante la presencia de síntomas respiratorios.

Entre las recomendaciones se encuentra conservar la sana distancia cuando sea necesario, mantener una adecuada higiene y retomar aquellas medidas de prevención que fueron implementadas durante los años más críticos de la pandemia.

Alfaro pidió especial atención con los adultos mayores y otros sectores vulnerables, al tiempo que recomendó que quienes presenten síntomas acudan a una revisión médica para conocer su estado de salud y determinar si requieren algún tratamiento.

Descartan una situación extrema en Matamoros

El secretario de Salud municipal insistió en que no se trata de una situación extrema, pero sí de un llamado a no confiarse y actuar con responsabilidad para evitar que los contagios aumenten.

Las autoridades esperan que los casos permanezcan bajo control y que, de presentarse nuevos pacientes, sean atendidos oportunamente para evitar que la enfermedad evolucione a cuadros de mayor gravedad.