Exhortan a cuidarse ante el inicio de la canícula en Reynosa

Protección Civil de Reynosa llamó a la población a prevenir golpes de calor y deshidratación durante la canícula, el periodo más caluroso del año

Ante el inicio de la canícula, considerada como el periodo de los 40 días más calurosos del año, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Reynosa lanzó un llamado a la población para extremar precauciones y evitar afectaciones a la salud por las altas temperaturas.

A través de las redes sociales de la dependencia, el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Javier Lam Cantú, informó que durante este periodo se prevén temperaturas máximas de entre 38 y 41 grados centígrados, mientras que la sensación térmica podría superar los 45 grados, por lo que recomendó evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse bien hidratados.

“Nos encontramos ya dentro de la temporada de la canícula, lo que son considerados los 40 días más calurosos del año. Hay que mencionar que tendremos temperaturas máximas de 38 a 41 grados centígrados y sensaciones térmicas que superarán los 45 grados. Evite la exposición prolongada al sol, manténganse muy bien hidratados, usen protector solar y cuídense mucho”, expresó.

Protección Civil pide extremar precauciones durante la canícula

El funcionario destacó que Reynosa es una de las ciudades donde el calor se percibe con mayor intensidad durante esta temporada, por lo que insistió en seguir las recomendaciones preventivas para reducir el riesgo de golpes de calor y otras complicaciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.