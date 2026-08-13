Exhibirán obra dedicada a Leonora Carrington en Reynosa

El alcalde de Reynosa invita a la ciudadanía a conocer la muestra artística de Leonora Carrington en el Museo del Ferrocarril.

El municipio de Reynosa invitó al público en general a visitar la exposición dedicada a Leonora Carrington, una de las figuras más importantes del surrealismo, que por primera vez llega a esta frontera con una muestra de relevancia nacional e internacional.

La exposición estará disponible para el público a partir del 15 de agosto en el Museo del Ferrocarril de Reynosa, ofreciendo a familias, estudiantes y visitantes la oportunidad de conocer parte del legado de una artista cuya obra marcó la historia del arte en México.

Leonora Carrington nació el 6 de abril de 1917 en Inglaterra y llegó a México en 1942, país donde desarrolló gran parte de su trayectoria artística. Su obra se caracterizó por mundos fantásticos, personajes mitológicos y elementos relacionados con la literatura, la espiritualidad y distintas tradiciones culturales.

La artista, considerada una de las principales exponentes del surrealismo, falleció el 25 de mayo de 2011 en la Ciudad de México, a los 94 años.

El presidente municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, destacó la importancia de que una exposición de estas características llegue a la ciudad y extendió la invitación a las familias para conocerla.

“Están todos invitados a la exhibición de Leonora Carrington aquí en el Museo del Ferrocarril, empieza el 15 de agosto para el público general”, señaló el alcalde.

Peña Ortiz consideró que se trata de una exposición de primer nivel y con reconocimiento internacional, por lo que representa una oportunidad importante para acercar a los habitantes de Reynosa al trabajo de una de las grandes artistas del surrealismo.

“Es una exhibición de primer nivel, a nivel internacional y que vale la pena porque es una gran artista”, afirmó.

El alcalde agregó que para Reynosa representa un privilegio recibir esta muestra en el Museo del Ferrocarril, particularmente por tratarse de una exposición que llega por primera vez a esta región fronteriza.

“Tenemos el gran privilegio de tenerla aquí en el Museo del Ferrocarril, aquí en la frontera más importante de Tamaulipas”, comentó.

La invitación permanece abierta para toda la ciudadanía, que podrá acudir a partir del 15 de agosto para disfrutar de esta exposición y conocer parte del legado artístico de Leonora Carrington.