Alumnas y alumnos de diferentes escuelas, tanto públicas como privadas, exhibieron su talento y creatividad al presentar escenas de la época

Más de 5,000 personas participaron este viernes en el desfile conmemorativo del 116.º aniversario de la Revolución Mexicana.

Durante dos horas, la comunidad reunida a lo largo de la Avenida Guerrero vio pasar a los 63 contingentes que, entre música y aplausos, recorrieron la vialidad principal de Nuevo Laredo, vistiendo coloridos trajes representativos de la época revolucionaria.

Alumnas y alumnos de diferentes escuelas, tanto públicas como privadas, exhibieron su talento y creatividad al presentar escenas de la época y representaciones de héroes y heroínas que participaron en la lucha de 1910.

Autoridades militares y cívicas, encabezadas por la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, y el comandante de la guarnición militar, general Humberto Ortega Ramírez, observaron a los contingentes desde el templete instalado en el monumento a Los Fundadores, frente al Palacio Municipal.

“Estoy muy entusiasmada de ver cómo año con año cobran vida estos bonitos desfiles, y que más mujeres y hombres, jóvenes, niñas y niños, participen con tanta alegría”, expresó la alcaldesa.

Llamó la atención el colorido vestuario y los elaborados carros alegóricos que se presentaron en esta conmemoración, que fueron todo un espectáculo para la comunidad.

El clima fue el más apropiado para la actividad al aire libre, pues estuvo nublado y fresco.

Al final, se reportó que el desfile transcurrió sin incidentes.