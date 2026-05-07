Exhiben fallas en semáforos 'inteligentes' de Reynosa

La comisión de vialidad en el cabildo solicitó realizar un nuevo análisis para determinar qué dependencia es la responsable de responder ante la ciudadanía

Luego de los reportes presentados en este espacio informativo sobre las constantes fallas en los semáforos inteligentes en Reynosa, el regidor encargado de la comisión señaló que el tema debe ser llevado ante el pleno del cabildo.

Indicó que es necesario realizar una sesión donde se aclaren diversos puntos, ya que únicamente se tiene conocimiento de que se destinaron millones de pesos a un sistema que no ha funcionado adecuadamente.

El caso más reciente se registra en el cruce conocido como la Puerta Cinco de Pemex, donde convergen cinco accesos. En este sitio se han presentado accidentes fatales, incluso en días en que los semáforos estaban en operación, lo que ha encendido la preocupación sobre su efectividad.

Benito Sáenz Barella, integrante de la comisión de vialidad y transporte en el municipio, dijo que “se trata de una obra que cuenta con una fianza, pero el problema ha sido la entrega-recepción y el manejo del sistema”, al señalar que actualmente no existe claridad sobre qué dependencia debe encargarse de su operación.

Asimismo, comentó que “se ha generado confusión entre Servicios Públicos Primarios, Tránsito, la empresa responsable y otras áreas”, además de que existe el argumento de que no pueden intervenir directamente en los equipos porque podrían perderse las garantías establecidas.

Ante esta situación, la comisión de vialidad en el cabildo solicitó que se realice un nuevo análisis para determinar qué dependencia es la responsable de responder ante la ciudadanía por las fallas en el sistema.

En ese sentido, Benito Sáenz Barella explicó que “durante la sesión de cabildo exhortó a trabajar de manera conjunta con las comisiones y secretarías involucradas”, con el objetivo de desarrollar una nueva ingeniería vial en puntos como el bulevar Morelos y el viaducto, donde se concentra el mayor número de accidentes fatales.

También señaló que “es necesario valorar si algunas bajadas deben ser cerradas y revisar la correcta adecuación de los semáforos”, ante los problemas que continúan registrándose en esos sectores.

El regidor agregó que no todos los miembros del cabildo han tenido acceso a la información relacionada con las fianzas, garantías y montos invertidos en este sistema de semaforización. Por ello, solicitó que el contralor municipal, Ernesto Gómez, comparezca para ofrecer un informe detallado sobre el tema.

En ese contexto, sostuvo que “el contralor es quien debe responder en qué proceso se encuentran las garantías, la entrega-recepción y las fianzas”, además de reconocer que la inversión realizada en estos semáforos “terminó dejando una situación peor de la que ya existía”.