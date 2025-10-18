Exhiben en la Feria de Tamaulipas la herbolaria de Miquihuana

El municipio de Miquihuana exhibe como uno de los principales atractivos sus plantas medicinales que se reproducen de manera natural en sus bellísimos paisajes

La herbolaria es un pilar socioeconómico para comunidades y pueblos indígenas, y representa un patrimonio cultural invaluable con una base científica que ha dado lugar a la farmacéutica moderna.

En la Feria Tamaulipas 2025, el municipio de Miquihuana exhibe como uno de los principales atractivos sus plantas medicinales que se reproducen de manera natural en sus bellísimos paisajes.

Este pueblo, conocido por sus joyas naturales y su rica herbolaria mexicana, es un destino imperdible para los amantes de la naturaleza y la cultura.

Además de sus imponentes bosques que se ubican en la Sierra Madre Oriental en comunidades como La Marcela, Aserradero y La Joya, Miquihuana es rica en plantas medicinales como laurel, yerbanís, gobernadora, san nicolás, santa isabel, hojasé, entre muchas otras.

Exponen también sangre de grado, ocotes, así como el agave mezcalero que abunda en sus tierras y que además se empieza a industrializar para producir el mezcal.

Las plantas medicinales del Miquihuana Tamaulipas están repartidas en 30 familias, 56 géneros y 57 especies de plantas vasculares silvestres y cultivadas.

Estas plantas medicinales son benéficas para la salud y forman parte arraigada de la cultura de nuestros ancestros, quienes las empleaban para curar desde malestares estomacales hasta padecimientos que podrían ocasionar decesos.

Actualmente estas plantas se usan para prevenir y curar enfermedades, aliviar síntomas diversos y son reconocidas por la Organización Mundial de la Salud como herramientas terapéuticas eficaces.

Muchas de ellas contienen principios activos que son utilizados en la elaboración de fármacos comerciales, convirtiendo a la herbolaria en la "madre de la farmacéutica moderna".