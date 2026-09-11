Exhiben diligencia en Museo Regional de Historia

El carruaje fue traído a Tamaulipas para ser exhibido como testimonio del transporte novohispano. Puede ser fotografiado gratuitamente en la visita al recinto

En el Museo Regional de Historia de Tamaulipas, ubicado en el 22 Allende de Ciudad Victoria, se exhibe una auténtica diligencia o carruaje de la época colonial en el siglo XVIII que puede ser fotografiada gratuitamente en su visita a este recinto cultural.

Se trata de un prototipo de transporte que se usaba desde la colonia y que incluso llegó a la Independencia de México.

Esta pieza es considerada una de las más valiosas del recinto.

De acuerdo con los registros del museo, esta diligencia era usada por el hijo de José de Escandón y Helguera, tercer conde de la Sierra Gorda, Mariano Timoteo Escandón y Llera.

Él vivía en Valladolid, lo que hoy es Morelia, Michoacán, donde ejercía como sacerdote.

El carruaje fue traído a Tamaulipas para ser exhibido como testimonio del transporte novohispano.

Este transporte continuó hasta la época de la Independencia de México, aunque su servicio era limitado y peligroso.

Se trataba de carruajes de pasajeros tirados por caballos.

El primer servicio regular de diligencias en la Nueva España comenzó alrededor de 1805, conectando la Ciudad de México con Puebla y Veracruz.

A finales del siglo XVIII ya existían rutas tempranas hacia ciudades como Guadalajara.

Las condiciones durante la guerra de 1810 a 1821 fueron muy adversas.

Los caminos reales se volvieron muy peligrosos debido a los combates y grupos de bandoleros.

La guerra de Independencia afectó los viajes constantes y muchas rutas suspendieron operaciones.

La mayoría de la gente común viajaba a caballo o a pie, mientras que las diligencias eran usadas por quienes podían pagar el pasaje y enviar correspondencia.

Hoy esta diligencia permanece en Ciudad Victoria como un vestigio vivo de cómo se movía la Nueva España y el México independiente.