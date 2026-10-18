Exhibe Río Bravo riqueza agrícola y cultural en Feria Tamaulipas

Considerado uno de los graneros de la entidad, el municipio participa en la fiesta estatal junto a los otros 42 ayuntamientos.

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Con todo el folklor, la tradición y la fuerza productiva de la frontera, el municipio de Río Bravo se hizo presente en la Feria Tamaulipas 2026, que fue inaugurada este jueves 15 de octubre en Ciudad Victoria por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El alcalde Miguel Ángel Almaraz Maldonado encabezó la comitiva riobravense y estuvo presente en el stand de Río Bravo, donde se muestra la identidad de esta localidad fronteriza, considerada uno de los principales graneros de Tamaulipas.

El pabellón de Río Bravo destaca por su muestra gastronómica, artesanal y cultural, además de la promoción de su vocación agrícola y ganadera. La presencia del municipio se suma a la de los 43 municipios del estado que participan en esta gran fiesta, concebida para fortalecer la identidad tamaulipeca y la convivencia familiar.

La Feria Tamaulipas 2026, que permanecerá abierta hasta finales de octubre en el Recinto Ferial de Ciudad Victoria, reúne exposiciones ganaderas de las razas Brangus y Beefmaster, lienzo charro, espacios dedicados a la agricultura, acuacultura, pesca y emprendimiento rural, además del Primer Festival del Mezcal y Tequila.

En el caso de Río Bravo, el alcalde Almaraz llega a la feria en un momento de impulso al campo, tras anunciar la Primera Expoferia Agroalimentaria de Río Bravo, programada del 22 al 24 de octubre en el estacionamiento de la feria municipal, con la participación de proveedores de maquinaria, tecnología, semillas e innovación para el sector rural.