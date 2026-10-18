Exhibe Llera su gran riqueza citrícola en Feria Tamaulipas 2026

Tras ser reconocido en el Festival del Seno Mexicano, el ayuntamiento expone sus atractivos naturales y productos del campo.

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Llera de Canales se hizo presente en la Feria Tamaulipas 2026 con la grandeza de su río Guayalejo, que cada año atrae a miles de turistas, y con el potencial que lo distingue a nivel estatal: sus cítricos, su miel y su vocación agrícola.

El alcalde Moisés Borjón Olvera encabezó la participación del municipio en el recinto ferial de Ciudad Victoria, donde Llera instaló su stand dentro de la muestra de los 43 municipios que inauguró el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El edil destacó que Llera llegó a la feria con un doble orgullo. Por un lado, su riqueza natural encabezada por el río Guayalejo, uno de los parajes más visitados de Tamaulipas por sus aguas cristalinas, balnearios naturales y áreas para el ecoturismo. Por otro, su fuerza productiva.

"Traemos lo que somos: un municipio de agua, de turismo, pero también de cítricos, de miel, de gente trabajadora del campo", comentó Borjón Olvera.

Llera es uno de los principales productores de naranja y limón en la zona centro del estado, actividad que recientemente recibió un impulso con la entrega de 99 toneladas de fertilizante granulado, equivalentes a 3 mil 960 sacos, en beneficio de 321 productores del ejido Emiliano Zapata, a través del Programa S107 de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Secretaría de Desarrollo Rural.

A ello se suma la producción apícola, con miel de alta calidad que se comercializa en la región, además de otros productos agrícolas y ganaderos que forman parte de la oferta del municipio.

Cabe destacar que Llera fue reconocido durante la inauguración de la Feria Tamaulipas 2026 como uno de los municipios más sobresalientes por su participación y asistencia en el XXXIII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, junto a San Fernando, El Mante, Gustavo Díaz Ordaz, Güémez y otros.

La Feria Tamaulipas 2026 se desarrolla del 15 al 26 de octubre en el Parque Bicentenario, con entrada general de 50 pesos y acceso gratuito para niños de hasta 1.10 metros, personas con discapacidad y adultos mayores.