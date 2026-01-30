Excavaciones por fugas de drenaje afectan avenida San Ángel

Las constantes fugas de aguas negras en la avenida San Ángel han obligado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) a realizar diversos trabajos de reparación, los cuales han derivado en excavaciones y hundimientos en distintos tramos de esta vialidad, generando afectaciones a la circulación vehicular y a la actividad comercial del sector.

A lo largo de la avenida se observan múltiples puntos intervenidos, delimitados únicamente con trozos de madera y cinta amarilla, situación que ha generado preocupación entre automovilistas, peatones y comerciantes, quienes advierten posibles riesgos de accidentes.

De acuerdo con locatarios de la zona, las labores se han extendido por más de una semana y se realizan de manera intermitente, con la apertura de varias excavaciones en diferentes tramos de la avenida, lo que ha provocado cierres parciales de la vialidad y dificultades para el acceso a los negocios establecidos en el área.

Uno de los hundimientos de mayor tamaño se localiza en el cruce de la avenida San Ángel con la calle 15 de Mayo, punto que vecinos identifican como una zona recurrente de problemas en la red de drenaje, donde durante la temporada de lluvias se presentan inundaciones de manera frecuente.

Ante esta situación, comerciantes y residentes del sector hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que los trabajos se agilicen y se garantice que las reparaciones sean definitivas, con el objetivo de evitar mayores daños a la carpeta asfáltica y afectaciones prolongadas tanto a la movilidad como a la actividad económica de la zona.