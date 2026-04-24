Evidencian crisis familiar al hallar a menores encadenadas

Según informó la Procuraduría del Menor, las pequeñas no residían en el lugar donde fueron localizadas, sino que provenían de una colonia cercana

La vulnerabilidad de menores de edad al interior de los hogares quedó nuevamente en evidencia en Reynosa, tras el caso de dos niñas que fueron encontradas con cadenas en sus pies, en hechos que ya son investigados por las autoridades correspondientes.

De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Menor del sistema DIF, las primeras indagatorias apuntan a que las menores no residían en el lugar donde fueron ubicadas, sino que habrían llegado desde una colonia cercana, aparentemente al encontrarse en situación de descuido.

La procuradora del menor en Reynosa, Frida Paoleti Leyva, explicó que las niñas solían permanecer solas y en la vía pública.

“Hasta ahorita lo que sabemos es que las niñas llegaron a ese domicilio; ellas no viven en esa colonia, viven en una colonia aledaña. Aparentemente, siempre estaban solas, siempre estaban en la calle, entonces probablemente caminaron y fueron a dar hasta allá”, señaló.

Por tratarse de menores de edad y de una investigación en curso, no se han revelado mayores detalles.

No obstante, se informó que fue la propietaria de un domicilio quien dio aviso a las autoridades tras observar a las niñas deambulando con cadenas en los pies.

Aunque no presentan huellas visibles de violencia física, las autoridades indicaron que sí existen otras condiciones que vulneran su integridad, relacionadas con omisiones en su cuidado y desarrollo.

En este sentido, la funcionaria detalló las condiciones en las que fueron encontradas.

“Las niñas no presentan violencia física, sí presentan violencia en cuanto no están registradas, una de ellas, no están escolarizadas, muy sucias, se ven desnutridas, con piojos; eso también es violencia. Aparentemente, la persona que se hacía cargo de ellas no les daba la atención que requerían”, explicó.

Las menores fueron trasladadas a una casa hogar del DIF, donde permanecen bajo resguardo en un entorno seguro y con atención integral. Sobre el proceso legal, Leyva indicó que será la Fiscalía la encargada de llevar la investigación, mientras que el DIF actúa como coadyuvante en la protección de las niñas.