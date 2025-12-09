Evento con causa reunirá música y solidaridad

Donaciones de juguetes, despensas o cobijas serán reunidas en este evento musical solidario este 18 de diciembre; conoce cómo participar y unirte a la causa.

El próximo 18 de diciembre, a partir de las 4:00 de la tarde, la plaza pública de la colonia San Valentín será sede de un evento con causa organizado por la asociación civil Regalando una Sonrisa y Abrazando Corazones. La jornada incluirá presentaciones musicales y actividades pensadas para ofrecer una tarde de convivencia y entretenimiento familiar.

De acuerdo con el presidente de la asociación, José Luis Jimenes Casas, la cartelera destaca la participación de agrupaciones como Selva Negra, Liricon, Asael Rodríguez, Beto Quintanilla, Alto Impacto, Fuerza Salvaje y Héctor Báez, entre otros. Para ingresar al evento se solicita la donación de un juguete, una despensa no perecedera o una cobija, recursos que serán enviados al estado de Veracruz para apoyar a niñas y niños en situación vulnerable.

¿Qué se necesita para participar en el evento con causa?

La asociación detalló que todo lo recaudado será destinado a comunidades con alto grado de necesidad. Además del apoyo dirigido a Veracruz, una parte de las donaciones se asignará a distintos sectores de Reynosa, en especial a colonias como Vamos Tamaulipas, La Almaguer y ejidos rurales como Pancho Villa, donde se han identificado carencias urgentes.

La iniciativa busca incentivar la solidaridad local mediante un acceso sencillo: cualquier artículo donado permite la entrada al concierto comunitario. Los organizadores reiteraron que el enfoque es ofrecer un espacio seguro y con causa para las familias que deseen sumarse.

¿Quién organiza y cuál es el objetivo del evento?

Con más de cuatro años de labor continua, Regalando una Sonrisa y Abrazando Corazones se ha distinguido por su trabajo solidario en momentos críticos para la ciudad. La asociación enfatizó que sus acciones se realizan con total transparencia y que cada aporte se utiliza para fortalecer su impacto social.

Finalmente, la organización invitó a la comunidad reynosense a asistir, donar y participar para llevar esperanza a quienes más lo necesitan, reafirmando su compromiso con la responsabilidad social y la ayuda comunitaria.