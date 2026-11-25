El titular de la dependencia mencionó que también acompañaron al alcalde para conocer las acciones de manejo de residuos en otras zonas

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, Karl Heinz Becker Hernández, informó que se revisan los posibles daños ambientales relacionados con los presuntos restos de SpaceX encontrados en Playa Bagdad del municipio de Matamoros.

Señaló que, si se confirma alguna afectación, la empresa responsable deberá hacerse cargo de su reparación, sin embargo, aún no se determina, por lo que continúan con las evaluaciones por parte de las instancias federales.

“Simplemente, si hay un daño, que se reponga”, dijo el funcionario, al indicar que la atención de estos casos se realiza conforme a protocolos internacionales, con la participación de la Secretaría de Marina, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

SEDUMA revisó la zona tras recibir denuncias

Becker Hernández dijo que personal de SEDUMA realizó una revisión tras recibir diversas denuncias y que la Procuraduría Ambiental ha dado seguimiento desde que ocurrió la detonación.

Añadió que las autoridades continúan evaluando la situación, pues el aumento de la marea habría arrastrado más residuos hacia la playa.

Continúa la identificación de los restos encontrados

El titular de la dependencia mencionó que también acompañaron al alcalde para conocer las acciones de manejo de residuos en otras zonas.