Evacuarán colonia en Madero por trasvase de carro tanque

Protección Civil realizará el traslado de 77 mil litros de gasolina tras un descarrilamiento; descartan fugas, pero aplicarán un desalojo preventivo

Ha sido programado para la mañana de este lunes, la evacuación preventiva de familias de la colonia Talleres, en Ciudad Madero, como parte de las maniobras para realizar el trasvase de 77 mil litros de gasolina contenidos en un carro tanque ferroviario, que se descarriló durante la madrugada del domingo, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas ni derrame del combustible.

El director de Protección Civil de Ciudad Madero, Ricardo Aguirre, informó que el reporte fue recibido alrededor de las 06:00 horas, alertando sobre el descarrilamiento de un carro tanque en el cruce de las calles España y Aduana. Al arribar al sitio, elementos de Bomberos, paramédicos y personal de emergencia confirmaron que la unidad se encontraba volcada, por lo que de inmediato fue activado el protocolo de atención para incidentes con materiales peligrosos.

El funcionario precisó que, aunque el carro tanque transporta 77 mil litros de gasolina, las inspecciones realizadas confirmaron que no presenta fisuras, rupturas ni fugas, por lo que el riesgo permanece controlado. No obstante, explicó que el manejo de este tipo de combustible obliga a extremar las medidas preventivas para evitar cualquier eventualidad durante las maniobras de trasvase.

"El carro tanque no presenta ninguna fisura ni derrame; está completamente sellado, sin embargo, vamos a realizar el trasvase y, por precaución, necesitamos que las familias evacúen por unas horas mientras se efectúa el procedimiento", señaló Ricardo Aguirre.

Las maniobras fueron programadas para iniciar entre las 09:00 y las 10:00 horas de este lunes, una vez que arribe el equipo especializado encargado del trasvase; Protección Civil ya efectuó un censo de los habitantes de la zona e identificó a personas con discapacidad y otros grupos vulnerables para brindarles apoyo durante la evacuación temporal.

El director de Protección Civil destacó que la medida responde únicamente a criterios preventivos y no a una situación de emergencia inmediata.

"En este momento no existe una fuga ni un derrame; el riesgo está controlado; sin embargo, cuando se trabaja con gasolina siempre existe la posibilidad de algún incidente y por eso no vamos a bajar la guardia", expresó.

Desde las primeras horas del incidente fue instalado un Puesto de Mando de Incidentes, desde donde se coordinan todas las acciones operativas, el registro cronológico del evento y la participación de las distintas dependencias involucradas.

En el operativo participan elementos de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Madero, Servicios Médicos Municipales, Centro Regional de Protección Civil, Petróleos Mexicanos (PEMEX), Seguridad Física de PEMEX, Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado y personal especializado de la Terminal Marítima, quienes permanecerán en el sitio hasta concluir el trasvase de forma segura.

Ricardo Aguirre hizo un llamado a la población a no difundir información sin verificar y atender únicamente los comunicados oficiales.

"Pedimos a la ciudadanía no alarmarse ni compartir versiones falsas en redes sociales. Estamos trabajando con personal capacitado y con todo el equipo necesario para que el trasvase se realice de forma segura y sin poner en riesgo a la población", concluyó.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían determinado las causas que originaron el descarrilamiento del carro tanque, investigación que continuará una vez concluyan las labores de trasvase y se garantice la seguridad en el área.