Evacúan a estudiantes de la Universidad de Altamira por mal olor

Autoridades municipales, Protección Civil y ASIPONA investigan una posible descarga contaminante en un vaso captador de agua

Por segunda ocasión en menos de una semana, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Altamira tuvieron que ser evacuados debido a la presencia de fuertes olores, aparentemente relacionados con sustancias químicas, al interior del plantel, sin que hasta el momento las autoridades escolares, municipales y portuarias hayan logrado identificar el origen de la emanación ni determinar qué producto estuvieron inhalando los integrantes de la comunidad universitaria.

El nuevo episodio se registró durante la tarde del martes, cuando los intensos olores se extendieron por las instalaciones educativas y provocaron molestias entre estudiantes y personal docente. De acuerdo con los reportes de atención, alrededor de ocho personas presentaron malestares, principalmente dolor de cabeza, por lo que recibieron atención de paramédicos.

Ante esta situación, se activaron los protocolos de seguridad y se procedió a desalojar las instalaciones. Como consecuencia de estos incidentes, las actividades académicas se desarrollaron en línea durante dos días consecutivos.

El secretario del Ayuntamiento de Altamira, José Francisco Pérez Ramírez, confirmó que el gobierno municipal mantiene comunicación con la Dirección de Protección Civil para esclarecer lo ocurrido, luego de revisar los reportes y las inconformidades que estudiantes y docentes difundieron a través de redes sociales.

Explicó que personal de Protección Civil, encabezado por su director, Romel Faustino Martínez Flores, realizó recorridos de inspección tanto en las instalaciones universitarias como en una parte del recinto fiscal, sin localizar alguna fuente directa de contaminación o emanación química.

El funcionario señaló que una de las principales líneas de investigación apunta a una posible descarga de alguna sustancia en un ojo de agua o vaso captador, cuyo contenido podría estar generando los olores que alcanzaron las instalaciones universitarias.

Por este motivo, estaba prevista una reunión entre el director de Protección Civil y representantes de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), con la finalidad de revisar las condiciones del área y determinar si alguna descarga pudo haber originado el problema.

Pérez Ramírez precisó que hasta ese momento no existían elementos para responsabilizar a alguna empresa en particular, debido a que durante las primeras inspecciones no se encontró una fuente de contaminación identificable.

Sin embargo, advirtió que, si las investigaciones confirman que alguna compañía realizó una descarga irregular de sustancias contaminantes, se buscará que se apliquen las sanciones correspondientes.

Agregó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) también participa en las diligencias para esclarecer los hechos.

El secretario del Ayuntamiento reconoció que existe preocupación por tratarse de un segundo incidente en un periodo menor a una semana, además de que todavía no se conoce qué sustancia pudo haber provocado las molestias ni cuáles son sus posibles efectos para la salud.

Por ello, indicó que el gobierno municipal permanecerá atento a los resultados de las inspecciones y a la información que proporcione Protección Civil, a fin de informar oportunamente a la población y establecer si existe algún riesgo para estudiantes, maestros y trabajadores de la institución.

Mientras tanto, la comunidad universitaria permanece a la espera de que las autoridades determinen el punto exacto de origen de los olores, identifiquen el producto involucrado y establezcan las medidas necesarias para evitar que este tipo de episodios vuelva a repetirse, particularmente porque el primer incidente ocurrió también durante la tarde, hace aproximadamente una semana.