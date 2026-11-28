En la planta Altamira de Chemours se recreó un escenario de fuga de un compuesto químico para poner a prueba la capacidad de respuesta de la empresa

La evacuación de más de 350 personas del sector Miramar y la activación de protocolos de emergencia al interior de las instalaciones industriales marcaron el desarrollo del trigésimo séptimo simulacro de Chemours Planta Altamira, donde se recreó un escenario de fuga de un compuesto químico para poner a prueba la capacidad de respuesta de la empresa y la preparación de la población ante una eventual contingencia.

Durante el ejercicio se simuló la presencia de personas intoxicadas, labores de rescate y atención prehospitalaria, además de la movilización de brigadas especializadas para controlar la supuesta emergencia.

Sergio Pérez, coordinador de Seguridad de Chemours Planta Altamira y responsable de la organización del simulacro, explicó que el escenario contempló una fuga de un compuesto derivado de la reacción entre el cloro y los minerales que se manejan en los procesos de la planta.

Bajo esta hipótesis se estableció un radio de afectación de entre 460 y 500 metros, equivalente a aproximadamente medio kilómetro, por lo que se realizaron ejercicios de evacuación en los puntos de reunión establecidos para las comunidades cercanas.

El conteo preliminar confirmó la participación de más de 350 personas, entre adultos y menores de edad, quienes respondieron al llamado de prevención pese a las condiciones climatológicas adversas.

Como parte de la simulación, también se representaron dos personas lesionadas de la comunidad, quienes presuntamente presentaban intoxicaciones moderadas por inhalación de sustancias químicas.

Para atender esta situación se instaló un centro de atención prehospitalaria, donde se practicaron procedimientos de oxigenoterapia y descontaminación preventiva.

De manera paralela, al interior de la planta se desarrollaron maniobras de emergencia que incluyeron el rescate de personal hipotéticamente afectado y la intervención de las brigadas internas, con el propósito de evaluar la coordinación y los tiempos de respuesta ante una contingencia de estas características.

El responsable de Seguridad detalló que la empresa dispone de brigadas antifugas capacitadas para intervenir en emergencias relacionadas con gases y sustancias químicas, mediante equipos especializados para contener y sellar posibles escapes en carrotanques, tuberías y tanques.

También cuenta con personal de evacuación, búsqueda y rescate, así como de primeros auxilios, lo que permite atender distintos escenarios de riesgo y ampliar la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia industrial.

Precisó que el cloro constituye una de las principales materias primas de la planta y uno de los productos que requiere mayores medidas de control por su peligrosidad potencial.

Destacó que este ejercicio representa el trigésimo séptimo simulacro realizado como parte de una estrategia de preparación que lleva casi cuatro décadas desarrollándose con la participación de las colonias vecinas. Agregó que un día antes se efectuó un macroentrenamiento con alrededor de 400 ciudadanos, mientras que en esta jornada nuevamente se contó con una respuesta importante de la población, aun cuando las condiciones del tiempo no fueron favorables.

Finalmente, reconoció la colaboración de los habitantes, así como el respaldo de las instituciones de Protección Civil y de los organismos de ayuda mutua vinculados con AISTAC, al considerar que la participación conjunta entre industria, autoridades y comunidad resulta fundamental para fortalecer la prevención y actuar oportunamente ante cualquier eventualidad.