EUA lanza alerta para no viajar a Reynosa; alega 'terrorismo'

El Departamento de Estado advierte explícitamente no viajar a la entidad debido a riesgos como delincuencia, secuestro y terrorismo

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos tras reportes de violencia en Reynosa, donde recientemente se han registrado bloqueos y disturbios en distintos puntos de la ciudad. A través del Consulado en Matamoros, se informó que Tamaulipas permanece en nivel 4 de alerta de viaje, el más alto dentro de su sistema.

El Departamento de Estado advierte explícitamente no viajar a la entidad debido a riesgos como delincuencia, secuestro y terrorismo. Además, instruyó a sus empleados a evitar la zona de Reynosa y recomendó a la población mantener un perfil bajo, extremar precauciones y mantenerse informada a través de medios locales.

Entre las medidas sugeridas, también se incluye informar a familiares sobre su situación, revisar planes de seguridad personal y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades. En caso de emergencia, se reiteró el uso del número 911 y los canales de asistencia consular disponibles.

La alerta se da en un contexto de hechos violentos recientes que han elevado la preocupación internacional sobre las condiciones de seguridad en esta frontera, justo en la antesala del Mundial, donde Reynosa representa una ruta clave para ciudadanos estadounidenses que viajan por carretera hacia México.

Sin embargo, este escenario ha comenzado a generar temor entre quienes ahora reconsideran cruzar por esta zona.

Pese a la magnitud de la advertencia y su impacto en la percepción internacional, hasta el momento ninguna autoridad en México, de los tres niveles de gobierno, ha emitido un posicionamiento oficial al respecto, lo que incrementa la incertidumbre en torno a la situación de seguridad en la región.