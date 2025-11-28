Estudiantes presentarán obra sobre migración en Tecomatlán

Los estudiantes del Plantel 23 están entusiasmados por compartir su trabajo y contribuir a la conversación sobre la migración en México.

Estudiantes del Colegio de Bachilleres, Plantel 23 de la Colonia Vamos Tamaulipas, viajaron a Tecomatlán, Puebla, para participar en el 24 Encuentro Nacional de Teatro. La representación de este año se centrará en la obra “El regreso de los braceros”, del reconocido autor Guillermo Alanís.

Jaime Nogales Vicencio, responsable Cultural del Movimiento Antorchista, explicó que esta obra aborda las experiencias y desafíos de los migrantes, así como las implicaciones sociales y culturales de la migración. A través de su narrativa, Alanís pone de relieve las realidades que enfrentan aquellos que buscan nuevas oportunidades fuera de su tierra natal.

“Es un tema muy vigente, es un problema social que se vive en nuestro país y sobre todo aquí en el estado de Tamaulipas, todos aquellos que se van con ese sueño americano, nuestro propósito de esta obra de teatro es decirle a la gente que la solución de nuestros problemas no es irnos a otro país”, explicó.

El encuentro, que reúne a talentos de diversas instituciones educativas, es una plataforma para que los jóvenes expresen su creatividad y reflexionen sobre temas relevantes para la sociedad. Los estudiantes del Plantel 23 están entusiasmados por compartir su trabajo y contribuir a la conversación sobre la migración en México.

Maximiliano Rangel Charles Estudiante del COBAT 23, representa a varios personajes como a un sacerdote y al presidente de la república.

“Llevamos más de tres meses ensayando ha sido un proceso duro y a veces se nos complicaba, pero pues ya lo hicimos más fácil”, señaló.

El 24 Encuentro Nacional de Teatro, se realizará del 28 al 30 de noviembre en Tecomatlán Puebla.

Personajes: Génesis Ivana Balderas López, la vecina en la obra, Yamilet Barrón Blanco es la hija y Naomi Michel, madre de familia.