Estudiantes del Tec Victoria advierten suspensión de clases

Estudiantes y maestros del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria exigen la destitución de la directora Daisy Jessica Álvarez, por mal manejo de los recursos, asignación unilateral de interinatos, incumplimiento al manual de operación, ausencia de rendición de cuentas, intimidación, represalias a la base trabajadora, nepotismo, actos de corrupción y acoso laboral, entre otras irregularidades.

“Cuándo iba empezando la manifestación, apenas empezamos a reunirnos el personal de seguridad empezó a sacar macanas. Yo pregunté que Quien había dado esa indicación, me dijeron que no que únicamente se estaban cambiando el equipo, les dije está bien tema de ustedes. Reciben órdenes, pero no necesitamos macanas en esta institución. En esta institución, necesitamos climas funcionales. Aulas con equipamiento maestros a los que se les paguen sus prestaciones y tengan todas las ganas y toda la motivación para venirnos a enseñar”.

Manifestación durante evento oficial

Mientras se realizaba un evento con representantes del Instituto Tecnológico Nacional, de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, directores de los tecnológicos del norte y sur del estado, además de los directores de los CBTis 24, 119, 271 y 236 de Ciudad Victoria, los manifestantes aprovecharon para expresar sus inconformidades en contra de la directora del plantel.

“Ahorita que traté de entrar el jefe de mantenimiento de esta institución me amedrentó, me dijo por favor no empeores las cosas y honestamente no es la primera vez que tengo una situación con esta persona y yo lo tomé como una amenaza, entonces solo le pedí que no me amenazara”.

Mantas colocadas en el plantel

Las mantas de exigencia para que la directora sea destituida del cargo se encuentran en la entrada principal y en puntos estratégicos del plantel.