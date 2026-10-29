Estudiantes del CUN abordan IA y neuroarquitectura en Matamoros

Los ponentes coincidieron en la importancia de que los futuros profesionistas continúen preparándose, desarrollen una visión propia

Estudiantes del Centro Universitario del Noreste (CUN) en Matamoros participaron en conferencias magistrales sobre arquitectura, diseño y construcción, con el objetivo de ampliar sus conocimientos y acercarlos a las experiencias de especialistas del sector.

Abordan el uso de inteligencia artificial en arquitectura

Durante las actividades, el arquitecto Everardo Héctor Ríos García, director de Proyectos y Control Urbano del municipio de Matamoros, destacó que la arquitectura y las técnicas profesionales se encuentran en constante transformación, por lo que las nuevas generaciones deben mantenerse actualizadas e incorporar herramientas como la inteligencia artificial.

Señaló que esta tecnología puede facilitar el trabajo de los futuros arquitectos, siempre que sepan utilizarla de manera crítica y comprendan los procesos detrás de cada proyecto, sin depender completamente de sus resultados.

Analizan cómo los espacios influyen en el comportamiento

Por su parte, el arquitecto Gerardo Santiago Romero abordó el tema de la neuroarquitectura, una disciplina que estudia la relación entre los espacios construidos y las respuestas del cerebro y el comportamiento humano, con el propósito de comprender cómo el diseño puede influir en la experiencia de quienes habitan o utilizan esos espacios.

Ambos especialistas compartieron sus conocimientos y experiencias con los estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer distintas perspectivas sobre el ejercicio de la arquitectura y los retos que enfrenta la profesión.

Los ponentes coincidieron en la importancia de que los futuros profesionistas continúen preparándose, desarrollen una visión propia y se adapten a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de concebir los espacios.