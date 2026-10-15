Estudiantes de UTM se ven involucrados en tres accidentes

Ponce indicó que, en los accidentes recientes a los que hizo referencia, los involucrados presentaron principalmente golpes y lesiones múltiples

En una sola semana se han registrado tres accidentes automovilísticos en los que se han visto involucrados estudiantes de la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM), situación que preocupa a los cuerpos de emergencia ante los riesgos que enfrentan los jóvenes al conducir.

Cruz Roja advierte sobre velocidad y distracciones al volante

Francisco Ponce, coordinador de Socorros de la Cruz Roja Mexicana en Matamoros, señaló que entre los principales factores que pueden ocasionar estos percances se encuentran el exceso de velocidad, la falta de precaución y las distracciones al volante, como bromear o jugar con otros compañeros mientras se conduce.

Explicó que las condiciones de las vialidades también representan un riesgo, especialmente después de las lluvias, debido a la presencia de baches y desperfectos en calles y carreteras que pueden provocar que los conductores pierdan el control de sus vehículos al intentar esquivarlos.

Recomiendan cinturón de seguridad y revisión de vehículos

El coordinador destacó que es importante que los estudiantes conduzcan con responsabilidad, respeten los límites de velocidad y mantengan sus vehículos en buenas condiciones mecánicas para reducir la posibilidad de sufrir un accidente.

Asimismo, recomendó utilizar el cinturón de seguridad y extremar precauciones cuando las condiciones climáticas sean adversas, ya que conducir a exceso de velocidad sobre pavimento mojado incrementa el riesgo de perder el control de la unidad.

Ponce indicó que, en los accidentes recientes a los que hizo referencia, los involucrados presentaron principalmente golpes y lesiones múltiples, sin que se tratara de casos de mayor gravedad. No obstante, consideró necesario reforzar las acciones de prevención para evitar que se repitan este tipo de incidentes entre la población universitaria.

Finalmente, hizo un llamado a los jóvenes a tomar conciencia sobre los riesgos de conducir de manera imprudente, al señalar que respetar las normas de tránsito y mantener la atención al volante son medidas fundamentales para prevenir accidentes.