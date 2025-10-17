Estudiantes de Universidad Politécnica hacen estancia en Colombia

Cabe señalar que las alumnas fueron seleccionadas como beneficiarias de este programa internacional que fomenta la cooperación y el intercambio internacional

Siguiendo las políticas educativas del gobierno de Tamaulipas, en el sentido de lograr la internacionalización de la educación superior en la entidad, las estudiantes Gissely Honorato Arratia y Dariana Isabella Tejada Pérez, del noveno cuatrimestre de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV), viajaron a Colombia para realizar una estancia académica internacional en la Universidad Simón Bolívar, informó Luis Felipe Castillo Cortés.

El rector del plantel informó que, gracias a la Beca Alianza del Pacífico, ambas universitarias de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Manufactura representan a la institución durante el actual periodo académico.

Cabe señalar que las alumnas fueron seleccionadas como beneficiarias de este programa internacional que fomenta la cooperación y el intercambio entre México, Colombia, Chile y Perú, incursionando al programa de experiencias académicas internacionales.

Otro de los objetivos es brindar espacios que impulsen la internacionalización, asegurando que sus egresados cuenten con un perfil competitivo acorde al mercado laboral.