Estudiantes de Normal Mainero exigen clases completas

Estudiantes de quinto semestre señalaron que la falta de clases y el ausentismo de algunos docentes está afectando directamente su formación profesional

Estudiantes de la Escuela Normal J. Guadalupe Mainero realizaron una manifestación pacífica para exigir que se les impartan las clases completas, al señalar que actualmente llegan a recibir apenas alrededor de tres horas de enseñanza al día, pese a contar con horarios de hasta nueve horas.

Los alumnos aseguran que esta situación se ha presentado desde hace más de dos años y que, pese a haber comunicado sus inconformidades a la dirección, el problema continúa sin una solución definitiva.

Ausencia de clases afecta su formación profesional

Durante la manifestación, estudiantes de quinto semestre señalaron que la falta de clases y el ausentismo de algunos docentes está afectando directamente su formación profesional, ya que consideran que no están adquiriendo los conocimientos necesarios para desempeñarse como futuros maestros.

Los inconformes también señalaron problemas relacionados con los espacios educativos, pues algunos grupos toman clases en aulas audiovisuales o espacios que no cuentan con mobiliario suficiente para realizar las actividades académicas.

Una de las estudiantes, quien es foránea, explicó que su inconformidad también representa una exigencia para que el esfuerzo económico de sus familias tenga resultados, al señalar que algunos alumnos deben trasladarse diariamente desde otros lugares y asumir gastos para acudir a la institución.

Escuela reconoce déficit de horas docentes

Ante los señalamientos, la directora de la Escuela Normal J. Guadalupe Mainero, Patricia Nayeli de la Fuente Rodríguez, reconoció que existe un déficit de horas docentes debido al incremento en la matrícula.

Explicó que actualmente la institución cuenta con alrededor de 680 alumnos distribuidos en 20 grupos y aproximadamente 50 maestros, de los cuales solamente 17 tienen plazas de tiempo completo, mientras que el resto cuenta con cargas laborales parciales o por horas.

La directora señaló además que algunos docentes se encuentran fuera de la institución por licencias médicas o comisiones, situación que también ha complicado la cobertura de las clases.

Construyen dos aulas ante el aumento de la matrícula

De acuerdo con la directora, desde 2023 la matrícula aumentó de aproximadamente 380 estudiantes a más de 680 actualmente, por lo que la escuela ha solicitado por escrito a las autoridades educativas una ampliación de horas docentes.

Agregó que ya se trabaja en la construcción de dos nuevas aulas, cuya conclusión se prevé para los meses de octubre o noviembre, como parte de las acciones para atender el crecimiento de la institución.

Los estudiantes, por su parte, insistieron en que requieren una solución que les permita recibir la totalidad de las clases establecidas en sus horarios y contar con las condiciones necesarias para su formación como futuros docentes.