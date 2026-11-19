Victoria González y Jocelin Reyes obtuvieron oro en una feria internacional de ciencias con MyUrolab, proyecto para detectar enfermedades renales

Dos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM) consiguieron reconocimiento internacional al obtener la medalla de oro en la International Science and Invention Fair (ISIF 2026), celebrada en Indonesia.

Victoria Abigail González Chaires y Jocelin Mayte Reyes Ramírez fueron distinguidas por desarrollar MyUrolab, un proyecto enfocado en la detección temprana de enfermedades renales, que obtuvo el máximo reconocimiento en la categoría de Tecnología.

La competencia reunió más de 800 proyectos provenientes de 25 países, por lo que el resultado de las universitarias tamaulipecas destacó entre las propuestas presentadas en el encuentro científico.

MyUrolab busca detectar enfermedades renales a tiempo

El proyecto con el que las estudiantes consiguieron la presea de oro está orientado a identificar de manera temprana padecimientos relacionados con los riñones.

Diana Masso Quintana, rectora de la Universidad Tecnológica de Matamoros, destacó que el resultado representa un motivo de orgullo para la institución y demuestra la capacidad de sus estudiantes para competir en espacios científicos internacionales.

La rectora también reconoció el trabajo realizado por las jóvenes durante su preparación, así como el acompañamiento de su asesor académico, el profesor Daniel Ávila Zermeño.

Universidad reconoce el trabajo de las estudiantes

Masso Quintana señaló que el triunfo refleja la importancia de brindar respaldo institucional a las iniciativas estudiantiles y generar oportunidades para que las propuestas desarrolladas en las aulas puedan alcanzar escenarios internacionales.

"La experiencia de Victoria y Jocelin es muestra de lo que puede alcanzar una comunidad educativa cuando el trabajo de sus estudiantes cuenta con orientación y respaldo institucional", expresó.

Asimismo, reiteró la importancia de fortalecer una formación universitaria que integre conocimientos, innovación y compromiso social, para que las y los jóvenes desarrollen soluciones dirigidas a atender necesidades reales de la sociedad.

La comunidad de la Universidad Tecnológica de Matamoros celebró el resultado de Victoria González y Jocelin Reyes, así como la participación de su maestro asesor, al considerar la medalla como un logro colectivo de la institución.