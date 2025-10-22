Estudiantes de Ciudad Victoria ganan campeonato nacional de Fut 5

Alumnos de la Primaria 'Antonio Álvarez Borrones' se coronan campeones nacionales de Fut 5 y vivirán experiencia con la selección y Javier Aguirre

Los estudiantes de la Primaria “Antonio Álvarez Borrones” en Ciudad Victoria han hecho historia al ganar el campeonato nacional de Fut 5, que se juega en equipos más pequeños y en canchas reducidas, logrando así mostraron su talento.

Ramón Cedillo Entrenador del equipo, dijo que se trata del primer torneo organizado por la Federación Mexicana de Futbol (FIFA) y con la Secretaría de Educación Pública, en un formato nuevo denominado llama Futbol 5.

Dorlan, Mateo y Alexander, son tres de los diez elementos que conforman el equipo, y orgullosos comparen su experiencia de haber disputado la final con el estado de Colima.

“Es mi primera experiencia ir halla a Toluca, me sentí muy feliz porque quedamos campeones halla con mis compañeros muy orgullosamente”.

“Me sentí muy bien, super orgulloso de haber quedado campeones y también super orgulloso de mis compañeros, que junto a todos nosotros quedamos campeones”.

Los campeones tuvieron una convivencia con los integrantes de la selección nacional de fútbol, así como con su director técnico, Javier "El Vasco" Aguirre, experiencia que será memorable para los estudiantes, no solo por la oportunidad de conocer a sus ídolos, sino también por el aprendizaje en este deporte.

La próxima competencia se realizará en la Ciudad de México, en donde Dorlan es uno de los tres tamaulipecos seleccionados, y que, junto con cuatro jugadores de Colima, disputarán el pase para el evento internacional que se realizará en Estados Unidos, en fecha próxima.