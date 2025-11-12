Estudiantes aprenden jugando en el aula de medios de primaria

La Plataforma Educativa “Comunidad del Saber”, es fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes en Tamaulipas

Con diversas actividades lúdicas, los estudiantes de la Primaria “Juana de Asbaje y Ramírez”, refuerzan los conocimientos adquiridos en el salón de clase, con una iniciativa impulsada por la Secretaría de Educación, que beneficia a las y los estudiantes con la implementación de la Plataforma Educativa “Comunidad del Saber” suministrando Recursos Educativos Digitales Interactivos, (REDI) de las materias de Español y Matemáticas, para usar las tecnologías a favor de la educación, informó Ileana Alonso, responsable del Aula de Medios.

“La que más nos interesa ahorita son los juegos educativos que los niños utilizan para reforzar lo que ven en el grupo con la maestra, vienen aquí, juegan y es mejor su aprendizaje, también utilizamos otras herramientas, utilizamos la comunidad del saber, y a la par también utilizamos juegos educativos que también aquí se diseñan en el aula de medios”, señaló.

Mariana, estudiante de tercer grado con necesidades educativas especiales, trabaja en el salón de clase junto a sus compañeros, debido a su ánimo y ganas de aprender, se ha integrado ganándose el respeto y admiración de todos, es apoyada por una maestra sombra, comisionada para menores con autismo, Down o con trastornos de socialización y conducta, Katia Zúñiga es su maestra sombra y es clave para el aprendizaje global de Mariana.

Por su parte la Maestra de tercer grado Silvia Patricia García, explicó que: “Ahora a los niños les interesa más lo que son las tecnologías, entonces tener este acercamiento con esta herramienta interactiva para ellos les llama mucho la atención y contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje”.

La Plataforma Educativa “Comunidad del Saber”, es fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes en Tamaulipas, su importancia radica en: Promover la creatividad y el pensamiento crítico, mejorar la educación y fortalecer la relación entre el hogar y la escuela.

La Maestra Martha Lucio Torres, directora de la Primaria “Juana de Asbaje y Ramírez”, impulsa de manera permanente estas estrategias y en 2026 serán adquiridas más computadoras en beneficio de la comunidad educativa.

Por su parte la madre de familia, Gabriela María Herrera García, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, refirió que se trata de acciones positivas que mejorar la estrategia educativa, “nosotros estamos muy contentos todos los padres de familia, porque aquí nuestra escuela cuenta con el aula de medios, donde nuestros hijos se integran a través de actividades que son atractivas para ellos, todos los contenidos que ellos ven en su salón se refuerzan aquí en este espacio”, concluyó.