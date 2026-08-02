Estudiante resulta lesionado tras caer del tercer piso de la UMAN

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, antes del incidente el estudiante habría expresado frases relacionadas con no querer sentir dolor

Un estudiante de aproximadamente 20 años de edad resultó lesionado tras caer desde el tercer piso de la Universidad UMAN, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades durante la mañana de este sábado.

El joven fue trasladado al Hospital General Regional No. 270 del IMSS, donde recibe atención médica.

En respeto a su privacidad, se omite cualquier dato que permita identificarlo.

Los primeros reportes médicos señalan que el alumno sufrió una fractura en una de sus piernas, aunque su estado de salud continúa bajo valoración médica.

A través de un comunicado, la Universidad UMAN lamentó lo ocurrido, expresó su solidaridad con el estudiante y su familia, y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.

El caso pone nuevamente en relieve la importancia de atender la salud mental entre adolescentes y adultos jóvenes.

Especialistas recomiendan reconocer oportunamente las señales de una posible crisis emocional, escuchar sin juzgar y buscar apoyo profesional cuando sea necesario, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con precisión las circunstancias del incidente.