Estudiante fallece por atropello en Reynosa: iba hacia la escuela

Un joven de 17 años perdió la vida luego de ser arrollado por el conductor de un automóvil, quien se presume, huyó del lugar

Un trágico accidente ocurrido la mañana de este viernes cobró la vida de un joven estudiante de preparatoria, quien fue atropellado cuando se dirigía a clases. Aunque fue trasladado con vida al hospital, horas más tarde falleció a consecuencia de las graves lesiones sufridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:50 horas sobre el bulevar Morelos, a la altura de la calle Toluca, frente al Centro de Salud del sector. La víctima fue identificada como Daniel N., de 17 años, alumno de la preparatoria Miguel Alemán, ubicada a pocas cuadras del sitio.

De acuerdo con los reportes preliminares, el estudiante fue arrollado por un automóvil color guinda cuyo conductor huyó del lugar. Una patrulla de Tránsito acudió de inmediato y se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia. Aunque inicialmente se pidió la intervención de la Cruz Roja, esta no pudo responder por falta de personal, por lo que minutos después arribó una unidad de Protección Civil.

Los paramédicos encontraron al joven inconsciente y con lesiones severas, por lo que fue trasladado al Hospital General de Reynosa, donde permaneció bajo atención médica. Sin embargo, cerca de las 16:00 horas su estado se agravó y finalmente perdió la vida.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas inició las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al anfiteatro para practicar la necropsia de ley. La Policía Investigadora abrió una carpeta por homicidio contra quien resulte responsable y ya se revisan cámaras de seguridad de la zona para ubicar al vehículo implicado.

El lamentable hecho ha causado conmoción en la comunidad, al tratarse de un joven que se dirigía a la escuela al momento del accidente.