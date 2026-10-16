Estudiante de Tamaulipas gana concurso con corto sobre IA

Linda Marisol obtuvo el primer lugar en Transparencia en Corto 2026 con “Desinformando la IA”, un cortometraje sobre inteligencia artificial y noticias falsas

Una estudiante del Telebachillerato Comunitario 029, ubicado en el ejido Santa Librada, en Ciudad Victoria, fue reconocida con el primer lugar en la categoría de cortometraje del Tercer Concurso Estatal “Transparencia en Corto 2026”.

Se trata de Linda Marisol Martínez Zúñiga, quien presentó el proyecto “Desinformando la IA”, una propuesta centrada en los peligros que puede generar el uso irresponsable de la inteligencia artificial y la circulación de información falsa en plataformas digitales.

Su proyecto promueve el pensamiento crítico

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, destacó que la participación de la joven le permitió investigar, aprender y poner en práctica sus capacidades creativas mediante un tema de relevancia para la sociedad.

El funcionario explicó que el cortometraje invita a reflexionar sobre la necesidad de verificar los contenidos que circulan en internet y desarrollar un pensamiento crítico frente a las herramientas tecnológicas y la información que generan o difunden.

La propuesta también busca fomentar una cultura de responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial, ante los desafíos que representa la desinformación en los espacios digitales.

Impulsan el talento de estudiantes tamaulipecos

Crespo Solís señaló que los concursos y actividades de este tipo ofrecen a las y los jóvenes oportunidades para ampliar sus conocimientos, explorar nuevas habilidades y descubrir su potencial creativo.

Asimismo, invitó a niñas, niños y jóvenes a participar en iniciativas educativas, confiar en sus capacidades y desarrollar sus ideas, al considerar que estos espacios contribuyen a su formación académica y personal.

El resultado obtenido por Linda Marisol también destaca la importancia de promover proyectos educativos relacionados con la transparencia, el acceso a información confiable y los dilemas éticos asociados con las nuevas tecnologías.