Estudiante de Tamaulipas busca un lugar en la NASA

La victorense Ximena Lizeth Trejo Lavín, es estudiante del cuarto semestre de la carrera de Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales en el Tecnológico de Monterrey, institución en donde logró conseguir una beca, y gracias a sus proyectos y a su interés en temas astronómicos, Ximena fue aceptada al Internacional Air Space Program 2024, en donde estará en condiciones de entrenar como astronauta en Huntsville, Alabama, Estados Unidos.

“Participé en una convocatoria que se encuentra abierta para todas y todos los estudiantes a nivel internacional, inicié el proceso desde el mes de marzo y después de eso me notificaron en mayo, claro después de una entrevista, de entregar la carta de motivos y un ensayo, me confirmaron que soy una de las estudiantes seleccionadas, la verdad al principio no me lo creía porque me llegó el correo y pienso yo que fue una experiencia muy surreal, en ese momento estaba tocando guitarra, entonces estuvo curioso porque me llegó la notificación y me congelé completamente”, expresó.

Ximena Lizeth, realiza una serie de actividades para lograr el objetivo de reunir la cantidad de 3,550 dólares y realizar el viaje para permanecer durante una semana, del 11 al 15 de noviembre de 2024, en el curso impartido por los astronautas más experimentados del mundo,

“Para recaudar los recursos tengo tres dinámicas, lo que son donaciones, una rifa y también patrocinios, en el caso de la rifa es de un iPad Pro 11, la entrega del premio a quien resulte ganador puede ser de manera personal ya sea en Monterrey o en Victoria, el costo del boleto es de 150 pesos, solo en el concepto tienen que poner rifa y su nombre completo”, refirió.

Ximena ha estado involucrada en Divulgación Científica en donde ha sido Directora de Operaciones en World Space Week, colaboradora de investigación en “Cosmonautas”, escritora en Quasar, revista de Astronomía, en Ingeniería en RoBorregos Candidates 2023, en donde fue Aceptada, Space Makers, investigación de componentes para un Rover competitivo y CubeSat.

En 2024 en RoBorregos, electrónica, Torneo Mexicano de Robótica. LARC Open Challenge, obteniendo el segundo lugar nacional, Vant Tec, Electrónica, asistencia a mejoras de submarino competitivo, apoyo a la comunidad, colaboradora en “Sin Miedo a la Corriente”, entre otras participaciones.

“Yo tengo un sueño y es que todos podamos decir que el cielo no es el límite, pensamos que el espacio está fuera de nuestras manos, será que no encontramos alguna carrera que esté dentro de nuestra área que se enfoque en ello o que de repente nos dicen que es un sueño inalcanzable, que solo ciertas personas lo obtienen, actualmente todo requiere de mucho esfuerzo, y lo que deseo es que a través de esa experiencia poder compartir a las demás personas que no tienen la oportunidad de ir a estos cursos y que puedan tener en mí, un ejemplo para que se inspiren y salgan adelante”, concluyó.

Por su parte Karina Lavín García, mamá de Ximena y quien la acompaña en este trayecto para vivir una experiencia única a nivel mundial, dijo estar muy orgullosa de su hija por todo sus logros y lo que viene en camino.

“Es una nueva oportunidad que se le presenta para su desarrollo profesional, ella es una jovencita que siempre ha sido inspiración para nosotros, siempre ha sido una persona que busca más de lo que nosotros le damos, siempre está investigando, tratando de prepararse más y tenemos el deseo de que pueda aprovechar esta oportunidad para que cumpla una parte de sus sueños”, señaló.

Email: ximena.trejo.lavin789@gmail.com

Instagram: Astro.ximena

Linkedin: Ximena Lizeth Trejo Lavín





