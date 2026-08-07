Estudiante de la UAT gana oro en Centroamericanos 2026

Brandon Alan Romo Beltrán, estudiante de la UAT, conquistó el oro en sable individual varonil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Brandon Alan Romo Beltrán, hizo historia al conquistar la medalla de oro en la modalidad de sable individual varonil durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrados en República Dominicana.

Con este resultado, el universitario se consolidó como una de las principales figuras de la esgrima mexicana y aportó una presea dorada más a la delegación nacional en la justa regional.

Brandon Romo, quien estudia la carrera de Ingeniería en Energías Renovables en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR), avanzó con éxito a lo largo del torneo hasta disputar la final de la competencia.

En el combate por la medalla de oro derrotó al venezolano Simón Durán Goyo con marcador de 15-8, resultado que le permitió subir a lo más alto del podio y asegurar el campeonato para México.

Con la mira en Los Ángeles 2028

El esgrimista tamaulipeco forma parte de la Selección Nacional de Esgrima y entrena bajo la dirección de la exolímpica Úrsula Sarahí González Gárate.

Gracias a este nuevo logro internacional, Brandon Romo fortalece su posición en el ranking internacional y continúa su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, uno de los principales objetivos de su carrera deportiva.

Antes de conquistar el oro en Santo Domingo, el estudiante de la UAT ya había construido un destacado palmarés dentro de la esgrima nacional.

Entre sus principales logros destacan la medalla de oro en la Universiada Nacional 2024, celebrada en Aguascalientes; el campeonato del Campeonato ANUIES 2025; el título de Campeón Nacional Senior 2025 en Querétaro, además de múltiples podios obtenidos en selectivos organizados por la Federación Mexicana de Esgrima.

Orgullo para la UAT y Tamaulipas

La Universidad Autónoma de Tamaulipas ha respaldado el desarrollo académico y deportivo de Brandon Romo, permitiéndole representar a México en competencias internacionales sin dejar de lado su formación profesional.

Por sus resultados, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, le ha otorgado diversos reconocimientos públicos como alumno ejemplar, destacando que la excelencia académica y el deporte de alto rendimiento pueden desarrollarse de manera conjunta dentro de la institución.