Estudiante de Altamira crea extintor acústico contra fuego

El extintor crea vibraciones del sonido que agitan y desplazan el oxígeno alrededor de la llama y separan el aire caliente del combustible… en segundos

Con una batería, un amplificador y una bocina, mitiga fuego en radares de pequeña proporción.

Angela Karime Venegas tiene 16 años, estudia bachillerato y, siguiendo su fiel instinto a la ciencia, creó un extintor acústico de baja frecuencia.

Diseña quinto prototipo de extintor acústico

Este es el quinto prototipo que diseña… Lleva un año trabajando con diferentes materiales para probar su eficiencia y el “Vortex Tech”, como ella desea patentarlo, ha funcionado en espacios con 2 metros de alcance.

Su asesor José Arturo Hernández dijo que les surgió la curiosidad de crear el extintor a raíz de algunos videos experimentales que observaron.

El extintor crea vibraciones del sonido que agitan y desplazan el oxígeno alrededor de la llama y separan el aire caliente del combustible… en segundos.

Presentará proyecto en Indonesia

Ángela es estudiante del CETIS 78 en Altamira, Tamaulipas.

Ha participado en prototipos nacionales e internacionales, tiene reconocimiento plata entre 270 proyectos de emprendimientos de México.

Confía en su amor a la ciencia y en la prueba y error de cada producto… hasta conseguir que funcione.

En octubre llevará su extintor a Yakarta, Indonesia, a un concurso de ciencias… Dice que continuará creando modelos que ayuden a resolver problemáticas.