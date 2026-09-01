Estudiante crea prototipo que apaga el fuego con ondas sonoras

Una de las principales características que Ángela destaca de "Vortex Tech" es que busca convertirse en una alternativa limpia para combatir incendios

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Lo que comenzó como la inquietud de una estudiante por participar en concursos de ciencia y tecnología se convirtió en un innovador proyecto que busca cambiar la manera de combatir incendios.

Ángela Karime Venegas Hernández, estudiante del CETis 78 en la especialidad de Electrónica, desarrolló “Vortex Tech”, un prototipo acústico capaz de extinguir llamas mediante ondas sonoras de baja frecuencia.

Ondas acústicas desplazan el oxígeno de las llamas

El proyecto funciona mediante un generador de señales que produce frecuencias de aproximadamente 30 hertz, las cuales son emitidas a través de una bocina.

De acuerdo con la explicación de la estudiante, las ondas acústicas generan turbulencias y anillos de vórtice que desplazan el oxígeno que alimenta la combustión, provocando que la llama pierda las condiciones necesarias para mantenerse encendida.

La idea surgió después de que Ángela y su asesor conocieran investigaciones y experimentos relacionados con el uso de ondas acústicas para extinguir fuego.

A partir de ese momento comenzaron a desarrollar su propio dispositivo y, en aproximadamente un año de trabajo, han construido cinco prototipos, sometiéndolos a procesos constantes de prueba, error y mejora para conseguir un equipo más práctico y eficiente.

Representará a México en Indonesia

El talento de la joven estudiante ya ha sido reconocido en diferentes competencias; entre sus principales logros se encuentran primeros lugares regionales y estatales en certámenes de innovación tecnológica, así como una acreditación internacional obtenida durante la Exposición Nacional 2025 Tamaulipas, que le permitirá representar a México en Indonesia durante octubre.

También obtuvo reconocimientos de plata en Infomatrix estatal y nacional, este último entre alrededor de 270 proyectos participantes de todo el país, además de primeros lugares en competencias de prototipos tecnológicos de DGETI.

“Vortex Tech” busca combatir incendios sin agua

Una de las principales características que Ángela destaca de "Vortex Tech" es que busca convertirse en una alternativa limpia para combatir incendios, debido a que no utiliza agua ni deja residuos tóxicos, además de que el prototipo es portátil y pretende ser sencillo de utilizar.

La estudiante considera que, con más investigación y desarrollo, en un futuro podría tener aplicaciones en viviendas, oficinas, museos y otros espacios donde sea importante proteger equipos electrónicos.

Detrás de los reconocimientos también existe una historia personal de esfuerzo, Ángela recuerda que durante su primera competencia tenía miedo de no saber responder las preguntas de los evaluadores y llegó a sentirse muy nerviosa, sin embargo, cuando escuchó su nombre como ganadora del primer lugar, asegura que no podía creerlo y terminó con el reconocimiento en las manos y profundamente emocionada.

Su historia representa el potencial de los jóvenes que, desde las aulas, convierten una idea en un proyecto con posibilidades de aplicación real y que ahora busca llevar el nombre de México a una competencia internacional.