Estiman repunte de 30% en ventas por San Valentín en Reynosa

CANACO Reynosa hizo un llamado a la ciudadanía a consumir en establecimientos formales, comparar precios, aprovechar promociones y privilegiar productos

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa (CANACO Reynosa) informó que el comercio local podría registrar un incremento de hasta 30 por ciento en sus ventas con motivo de la celebración del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

De acuerdo con un boletín de prensa emitido este 9 de febrero, la proyección local se encuentra alineada con la estimación nacional de una derrama económica de 36.2 mil millones de pesos, dada a conocer por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México).

La cámara empresarial detalló que, con base en el comportamiento histórico de esta fecha, el dinamismo registrado en los días previos y la concentración del consumo en giros específicos, se espera un repunte en diversos sectores del comercio formal de la ciudad.

Entre los giros con mayor impacto se encuentran florerías, restaurantes, pastelerías, chocolaterías, joyería, ropa, calzado, belleza, cuidado personal y servicios, principalmente en el primer cuadro de la ciudad y en las principales zonas comerciales de Reynosa.

El presidente de CANACO Reynosa, Gildardo López Hinojosa, señaló que, aun en un entorno económico cauteloso, esta fecha mantiene una alta carga emocional que impulsa el consumo.

“El 14 de febrero sigue siendo una de las fechas más importantes para el comercio. Aunque las familias cuidan más su gasto, priorizan detalles y experiencias significativas, lo que puede generar incrementos de ventas relevantes para los negocios formales”, expresó.

Añadió que el consumo se concentra principalmente en productos de entrega inmediata y en servicios, lo que permite una rápida rotación de inventarios y un mejor flujo de efectivo para las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Estas celebraciones representan una oportunidad para fortalecer al comercio local. Cada compra realizada en un negocio formal impacta directamente en el empleo, la recaudación y la estabilidad económica de Reynosa”, subrayó.

Finalmente, CANACO Reynosa hizo un llamado a la ciudadanía a consumir en establecimientos formales, comparar precios, aprovechar promociones y privilegiar productos y servicios ofrecidos por empresas locales, al tiempo que destacó que este repunte permitirá amortiguar los efectos de la llamada Cuesta de Enero y mantener el dinamismo económico durante el primer trimestre del año en Tamaulipas.