Estiman recaudar hasta $8 millones de pesos: Cruz Roja del Estado

Jesús Manuel Suárez Silveyra, coordinador General Estatal de la Cruz Roja Mexicana en Tamaulipas, dijo que confían en las instituciones y sociedad civil para lograr el objetivo de recaudar 8 millones de pesos, en el 2025 se recaudaron 4 millones de pesos en la entidad.

Con una ceremonia sencilla pero significativa, esta institución inició las actividades con una misión humanitaria que busca el apoyo de la comunidad para continuar brindando atención médica y capacitación a sus voluntarios.

Alejandra Villanueva, psicóloga de la Cruz Roja, enfatizó que "no existen donativos pequeños; cada peso que se deposita se transforma en atención médica y en la capacitación continua de quienes operan las ambulancias, salvando vidas en momentos críticos".

Resaltan importancia de solidaridad en 'tiempos difíciles'

Destacó la importancia de la solidaridad en tiempos difíciles, afirmando que "hoy más que nunca estamos unidos".

Los desafíos recientes han puesto a prueba el compromiso de la Cruz Roja, recordando que su verdadera fuerza reside en sus voluntarios, personal, donantes y en cada ciudadano que cree en esta causa.

“Esta colecta no es solo una campaña de recaudación, es una declaración de confianza y un acto de solidaridad colectiva. Es la oportunidad de demostrar que, al trabajar juntos, ninguna adversidad es más grande que nuestra voluntad de servir”, comentó Villanueva, al iniciar la colecta con la convicción de seguir adelante con más firmeza y compromiso.

Por su parte, Jesús Manuel Suárez Silveyra, Coordinador General Estatal de la Cruz Roja Mexicana en Tamaulipas, explicó que la colecta, que anteriormente se limitaba a ciertos meses del año, ahora busca involucrar más a la sociedad.

"Nuestra intención no es solo pedir una aportación, sino que la comunidad vea cómo se utilizarán esos fondos. Ofreceremos cursos de primeros auxilios básicos, demostraciones de atención especializada y programas de apoyo psicosocial en diversas escuelas", indicó.

Suárez Silveyra también mencionó que, aunque la institución atraviesa un momento complicado, el apoyo de los voluntarios sigue firme.