Estado asigna 95% de contratos de obra pública a empresas locales

Estas obras abarcan la modernización de carreteras estatales, pavimentación urbana, agua potable, drenaje, saneamiento, espacios públicos, alumbrado y seguridad

El secretario de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya, resaltó que, desde el inicio de la actual administración estatal, se ha asignado el 95 por ciento de los contratos de obra pública a empresas locales, lo que ha permitido generar más de 200,000 empleos directos e indirectos, además de fomentar el crecimiento de la industria de la construcción en la entidad.

“Se han destinado recursos a obras en los 43 municipios de Tamaulipas, consolidando acciones en infraestructura prioritaria como vialidades, carreteras, hidráulica, salud, educación y deporte”, dijo Cepeda Anaya.

Resaltó que estas obras abarcan la modernización de carreteras estatales, pavimentación urbana, agua potable, drenaje, saneamiento, espacios públicos, alumbrado, seguridad e infraestructura turística, deportiva y social, mejorando la movilidad, conectividad y calidad de vida de la población.

El funcionario estatal aseguró que continuarán impulsando proyectos que prioricen el bienestar social, la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.