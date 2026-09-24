Esta semana podría acabar conflicto en primaria Carlos Monsiváis

La funcionaria explicó que los maestros continúan laborando de manera virtual y los alumnos reciben clases desde sus hogares

Tras la toma de las instalaciones del CREDE en Reynosa por parte de padres de familia de la primaria Carlos Monsiváis, la titular del organismo, Alicia Isabel Pizaña Navarro, aseguró que el conflicto no es reciente y que la Secretaría de Educación de Tamaulipas ya trabaja en una solución.

La funcionaria explicó que los maestros continúan laborando de manera virtual y los alumnos reciben clases desde sus hogares, por lo que la prioridad es lograr que el plantel vuelva a operar de manera presencial.

Reconoció que el problema relacionado con la dirección de la escuela lleva aproximadamente tres años sin resolverse y señaló que el anterior responsable mantiene un proceso administrativo ante el área jurídica de la Secretaría de Educación en Ciudad Victoria.

Pizaña Navarro indicó que el procedimiento debe cumplir determinados protocolos, situación que ha retrasado una resolución, aunque aseguró que la Secretaría ya está tomando cartas en el asunto y que corresponde a las autoridades educativas estatales resolver el caso.

“Me comentan que están en línea, laborando los maestros, y en su casa los alumnos. Entonces, nuestra responsabilidad es que se abra la institución educativa para que tengan clases presenciales los alumnos. Tenemos ahorita unos padres de familia y maestros que han venido a hacer algún trámite y se les está atendiendo aquí afuera; estamos en el CREDE, pero afuera”, explicó.

La titular del CREDE señaló que la situación ya se trabaja desde hace tiempo y no únicamente a raíz de la protesta de los padres de familia. Detalló que el maestro que anteriormente estuvo al frente del plantel mantiene un caso ante el área jurídica en Ciudad Victoria, por lo que deben cumplirse los protocolos establecidos.

“Estamos esperando que la Secretaría de Educación en Tamaulipas nos mande lo que se está solicitando y no es de ahorita, y no es porque estén los papás aquí afuera; esto ya se está trabajando desde hace tiempo.

El maestro que estaba anteriormente tiene un caso con el jurídico de Ciudad Victoria, hay protocolos a seguir y, sin embargo, esos protocolos se están tardando”, puntualizó.

Pizaña Navarro aseguró que la Secretaría de Educación ya tiene conocimiento del conflicto y está interviniendo para buscar una solución, mientras que las oficinas del CREDE permanecen abiertas y las clases continúan de manera virtual en espera de que el plantel pueda reanudar sus actividades presenciales.