Esperan repunte del precio del nopal en huasteca tamaulipeca

Tamaulipas cuenta actualmente con más de mil hectáreas sembradas, con una meta de crecer hasta 3 mil hectáreas por su alta rentabilidad

Luego de un periodo difícil marcado por las intensas lluvias que inhibieron el brote de la penca en la huasteca tamaulipeca, los productores de nopal esperan que en los próximos meses el precio del producto registre un incremento importante.

El exceso de humedad provocó pudrición en las plantaciones y frenó la brotación, lo que redujo drásticamente la oferta en los mercados regionales.

Ahora, con la estabilización del clima, confían en que la escasez impulse el valor comercial.

De acuerdo con el Sistema Producto Nopal y Tuna, Tamaulipas cuenta actualmente con más de mil hectáreas sembradas, con una meta de crecer hasta 3 mil hectáreas por su alta rentabilidad.

Datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) colocan a la entidad como uno de los principales productores del país, con rendimientos que van de 12 a 50 toneladas por hectárea cuando se utiliza riego, aunque en regiones como la huasteca no hay huertas con sistemas de irrigación.

La tonelada se comercializa entre 12 mil y 20 mil pesos en fresco.

Los municipios que concentran la producción son Tula, Jaumave, Palmillas, Miquihuana, Bustamante, Victoria y Llera en el altiplano y centro, y en la huasteca Llera, Ocampo, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Mante, Xicoténcatl y Gómez Farías.

En esta última zona destaca el nopal imperial, variedad originaria de la huasteca tamaulipeca, muy apreciado por menor acidez y mayor vida de anaquel.

Esta variedad compite directamente con el nopal manso o villanueva, que sigue ganando terreno en el gusto del consumidor por su textura tierna aunque la vida de anaquel disminuye considerablemente.

Gran parte del nopal imperial cosechado en la huasteca se acopia en bodegas locales y es trasladado a la frontera, principalmente a Matamoros y Reynosa, para su consumo en fresco y posteriormente a la exportación hacia Estados Unidos, donde mantiene un gran auge entre la comunidad latina y el mercado de alimentos saludables.

El nopal no solo es alimento. Su demanda crece por sus múltiples usos.

En cosmetología se utiliza para la elaboración de cremas, shampoos, jabones y mascarillas por su alto contenido de mucílagos y antioxidantes.

En dietas para adelgazar es considerado un alimento funcional por su alto contenido de fibra soluble, que genera saciedad y regula el azúcar en sangre.

En la industria farmacéutica se procesa para cápsulas, jugos y suplementos que ayudan al control de la diabetes, colesterol y gastritis.