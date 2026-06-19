Esperan que Día del Padre y futbol deje ganancias a comercios

Canaco Tampico prevé un notable impacto en restaurantes, centros recreativos y tiendas de ropa durante este fin de semana

La fusión del Día del Padre con la justa deportiva permitirán a comerciantes locales incrementar ganancias hasta un 15 por ciento más que las generadas el año pasado durante el mismo festejo, señaló la Canaco Tampico.

Eduardo Manzur Manzur, dirigente de la Cámara de Comercio en el puerto, sostuvo que al realizar actividades como carnes asadas, comidas familiares o reuniones en restaurantes con motivo del Día del Padre el próximo domingo “se ganará mucho más que en un festejo simple”.

Cabe resaltar que la celebración del Día del Padre generará una derrama económica nacional de $48,500 millones de pesos, un 7% más que en 2025.

En el caso de Tampico, se prevé un notable impacto en restaurantes, centros recreativos y tiendas de ropa, con un gasto estimado por hogar de $2,200 pesos a $3,000 pesos.