Esperan más de un millón de turistas en el sur de Tamaulipas

Por segundo año consecutivo se implementa el programa Verano Seguro 2026, resultado de semanas de planeación entre los tres órdenes de gobierno

La zona sur de Tamaulipas se prepara para recibir a más de un millón de visitantes durante el periodo vacacional de verano 2026, con una derrama económica superior a los mil 200 millones de pesos. Este viernes se dio el banderazo de inicio al operativo "Verano Seguro 2026" en Playa Miramar.

El presidente municipal Erasmo González Robledo, destacó que el principal destino turístico del estado se mantiene como uno de los más importantes del noreste del país y aseguró que la estrategia interinstitucional busca garantizar unas vacaciones seguras para miles de familias que arribarán hasta el próximo 30 de agosto.

"Esperamos más de un millón de personas y una derrama económica superior a los mil 200 millones de pesos. Mantener una playa limpia, segura, ordenada y certificada beneficia a toda la zona conurbada porque impulsa la economía de hoteleros, restauranteros, comerciantes y prestadores de servicios", expresó.

Operativo involucra a los tres órdenes de gobierno

Por segundo año consecutivo se implementa el programa Verano Seguro 2026, resultado de semanas de planeación entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Estatal, Guardia Nacional, Protección Civil, Cruz Roja, CRUM, autoridades de Salud, Tránsito y personal del Ayuntamiento.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín, señaló que el operativo permanecerá activo hasta el 30 de agosto, con patrullajes permanentes, unidades de reacción, cuatrimotos, vehículos todo terreno, una moto acuática y personal distribuido en módulos de atención turística para brindar seguridad y atención inmediata a los visitantes.

Buscan consolidar a Tamaulipas como destino seguro y competitivo

El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, afirmó que el Gobierno del Estado mantiene como prioridad ofrecer un turismo con sentido humano, donde la seguridad, la prevención y la calidad en los servicios sean pilares fundamentales para consolidar a Tamaulipas como un destino confiable, competitivo y hospitalario.

Las autoridades hicieron un llamado a los visitantes para respetar las indicaciones de seguridad, atender el significado de las banderas colocadas en la playa y seguir las recomendaciones de los cuerpos de auxilio, con el propósito de que el periodo vacacional concluya con saldo blanco y una experiencia positiva para quienes elijan disfrutar de Playa Miramar y los atractivos turísticos del sur de Tamaulipas.