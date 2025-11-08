Esperan 20% de aumento en ventas durante El Buen Fin 2025

Para este 2025, se proyecta la participación de más de 190 mil empresas a nivel nacional y ventas superiores a los 200 mil millones de pesos.

Se prevé un incremento del 20 por ciento en las ventas durante los cinco días que durará El Buen Fin 2025, programado del 13 al 17 de noviembre, informó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO Servytur) de Reynosa.

En conferencia de prensa, el presidente de CANACO Servytur Reynosa, Gildardo López Hinojosa, y el director regional de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), José Luis Márquez, invitaron a la población a aprovechar las promociones y descuentos que ofrecerán los establecimientos participantes.

López Hinojosa recordó que El Buen Fin celebra este año su 15 aniversario, consolidándose como una de las estrategias más importantes para el impulso del comercio formal en el país.

En esta edición, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) realizará un sorteo nacional con una bolsa de 500 millones de pesos, otorgando premios de hasta 250 mil pesos para consumidores y 260 mil pesos para los negocios. Además, habrá premios adicionales de entre 500 y 20 mil pesos para compradores, y de hasta 20 mil pesos para los comercios, siempre que las compras sean de al menos 250 pesos con tarjeta de crédito o débito.

En Reynosa, se espera la participación de entre 1,200 y 1,500 empresas registradas, principalmente de los sectores de electrónica y tecnología, moda y calzado, electrodomésticos, muebles, hogar, juguetes, videojuegos, belleza y cuidado personal.

La PROFECO anunció la instalación de dos módulos de atención de quejas: uno en Plaza Periférico y otro en Plaza del Río, donde se recibirán denuncias por incumplimiento de ofertas o uso indebido del programa por negocios no registrados.

De acuerdo con cifras históricas, en el 2011 participaron 40 mil empresas con ventas por 39 mil millones de pesos; en 2015, más de 60 mil negocios alcanzaron ventas por 80 mil millones; y en 2020, con 182,867 empresas participantes, las ventas superaron los 239 mil millones de pesos.

En 2023, El Buen Fin registró ventas por más de 150,500 millones de pesos, y en 2024 participaron más de 190 mil negocios, con ventas que superaron los 172,900 millones de pesos.

