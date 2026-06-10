Escuelas tendrán clases, pero verán inauguración contra Sudáfrica

Oficinas centrales de la SET, Credes y demás áreas administrativas también colocarán pantallas para que el personal vea la inauguración

Las escuelas de Tamaulipas trabajarán con normalidad y no habrá suspensión de clases este jueves 11 de junio, día en que arranca el magno evento deportivo, informó el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

Lo que sí autorizó la SET es una pausa especial a partir de las 11:00 de la mañana para que alumnos y maestros puedan ver la ceremonia de inauguración.

Podrán instalar televisores en aulas para disfrutar del partido

Las escuelas podrán instalar televisores en aulas o espacios que definan los directores, y se permitirá que la comunidad escolar lleve sus propias pantallas.

Valdez García explicó que el juego inaugural entre México y Sudáfrica está programado para las 13:00 horas, momento en que los estudiantes del turno matutino ya habrán concluido su jornada y podrán seguirlo desde casa.

“Se labora como cualquier otro día. No existe oficio o circular que autorice parar actividades por el Mundial”, subrayó el titular de Educación.

El permiso no será exclusivo de planteles. Oficinas centrales de la SET, Credes y demás áreas administrativas también colocarán pantallas para que el personal vea la inauguración.

El secretario cerró con ánimo mundialista: pronosticó que México se impondrá 3-0 a Sudáfrica en su debut.