Escuelas rurales de Tamaulipas alcanzan 100% de internet

Asimismo, informó que se desarrolla software y juegos interactivos dirigidos a estudiantes de educación básica, con el objetivo de fortalecer su aprendizaje

El director del Centro Estatal de Tecnología Educativa, Orlando Daniel Vázquez Berrónes, informó que Tamaulipas cuenta con una cobertura del 100 por ciento de internet satelital de alta velocidad en las escuelas ubicadas en las comunidades rurales de los 43 municipios de Tamaulipas.

Explicó que, en el caso de las escuelas del nivel básico en zona urbana, actualmente se tiene una cobertura del 80 por ciento mediante una modalidad mixta, que combina el servicio satelital con proveedores locales.

Señaló que, por instrucción del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdés García, se trabaja para alcanzar durante el presente ciclo escolar una cobertura total en todos los planteles educativos del estado.

Conectividad facilita el desarrollo de proyectos educativos

Vázquez Berrónes destacó que muchas escuelas rurales han mostrado interés en participar en proyectos educativos, pero anteriormente enfrentaban dificultades debido a la brecha digital y a la falta de acceso a información sobre convocatorias, eventos y programas.

“Ahora, al contar con internet y capacitación continua por parte del Centro Estatal de Tecnología Educativa y de la Secretaría de Educación, tienen mayores facilidades para acceder a la información y desarrollar sus propios proyectos”, indicó.

Brindan capacitación y apoyo técnico a las escuelas

El funcionario agregó que el Centro Estatal de Tecnología Educativa también brinda apoyo en materia de robótica, inteligencia artificial, mantenimiento de aires acondicionados, reparación de redes eléctricas y capacitación para docentes, alumnos y directivos.

Asimismo, informó que se desarrolla software y juegos interactivos dirigidos a estudiantes de educación básica, con el objetivo de fortalecer su aprendizaje mediante herramientas tecnológicas.

Finalmente, explicó que, en los casos de daños al cableado eléctrico de las escuelas, el centro apoya con la reposición de materiales y la instalación de manera gratuita.