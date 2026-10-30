Escuelas de Tamaulipas cuentan con protocolos ante amenazas

La funcionaria añadió que se está concluyendo una estrategia planeada desde el inicio del ciclo escolar para implementarla en todos los planteles

La subsecretaria de Educación Básica, Nora de los Reyes, informó que las escuelas cuentan con protocolos para atender situaciones de riesgo o amenazas, como la reportada recientemente en la Secundaria General número 7 de Ciudad Victoria.

Protocolos contemplan comunicación con estudiantes y familias

Explicó que, ante estos casos, se pide a los directores mantener la calma, informar a los estudiantes para evitar que se preocupen y comunicarse con las madres y los padres de familia. Aclaró que estas medidas no se establecieron únicamente a raíz del incidente, sino que forman parte de procedimientos previamente definidos.

Preparan estrategia para todos los planteles

La funcionaria añadió que se está concluyendo una estrategia planeada desde el inicio del ciclo escolar para implementarla en todos los planteles. También señaló que no corresponde a la Secretaría realizar las investigaciones, pues estas son competencia de las autoridades encargadas, que determinan el procedimiento a seguir.

Lamentó que este tipo de situaciones movilicen a los cuerpos de seguridad y afirmó que se trabaja en la concientización de los estudiantes.

Aunque consideró que algunas conductas podrían relacionarse con juegos propios de la edad, subrayó que no deben minimizarse: “¿Y qué tal si es cierto? Entonces estamos actuando en ese sentido”, concluyó.