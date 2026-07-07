Escuelas de Tamaulipas aplicarán protocolo ante ola de calor

Valdez García se refirió a las acciones a implementar debido a las altas temperaturas, que en algunos municipios se registra por encima de los 40 grados

El 19% de las escuelas del nivel básico, no cuentan con aire acondicionado en Tamaulipas, confirmó el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, al anunciar la implementación del nuevo protocolo en las escuelas frente a las altas temperaturas y al estimar que, para el próximo ciclo escolar, se contará con el 100% de las comunidades escolares con aires acondicionados en el nivel básico.

“Bueno alrededor de un 18-19% de las escuelas todavía adolecen del clima, pero yo creo que el siguiente ciclo ya lo tendrán, recuerden que el 92% de las escuelas con el recurso de La Escuela es Nuestra, que lo reciben todas cada 2 años, 400 mil, 600 mil, 800 mil, según la matrícula lo han estado utilizando en aires acondicionados lo que llamamos Mini Split”, señaló.

Reportan avances en la climatización de las aulas

El funcionario estatal dijo que, se han registrado fallas en las plantas de luz en algunas escuelas por lo que han entrado en apoyo, confirmando que se tiene aproximadamente el 90% de los salones de clase debidamente climatizados.

Valdez García, se refirió a las acciones a implementar debido a las altas temperaturas, que en algunos municipios se registra por encima de los 40 grados.