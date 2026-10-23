Escuelas de Reynosa piden techumbres y mejoras en infraestructura

Directivos de dos primarias solicitaron al ITIFE atender la falta de techumbre, rehabilitar una cancha cívica y concluir trabajos eléctricos pendientes

La Secretaría de Educación continúa su gira de trabajo por Reynosa para atender las solicitudes de infraestructura de los planteles educativos, una demanda que mantiene una alta carga de trabajo para el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE). Durante estos recorridos, su director, Sergio Castillo, recibió peticiones de directivos escolares y se comprometió a dar seguimiento a las necesidades expuestas.

Al atender las solicitudes, Castillo señaló que existe disposición para resolver los pendientes y dar respuesta a las escuelas. “Ya se habló con él y se va a resolver; si se la recibimos, con todo gusto. Estamos para servirle”, expresó al referirse a uno de los casos planteados durante la gira.

Una de las peticiones corresponde a la primaria Vicente Guerrero, ubicada en la colonia El Anhelo, cuyo plantel carece de techumbre desde 2023. Su directora, Blanca Elizabeth Medina Martínez, explicó que esta situación limita las actividades al aire libre y expone a los estudiantes a las condiciones climáticas.

“Las afectaciones son que no contamos con techumbre. A la hora del recreo, los niños no pueden salir a realizar actividades físicas, como educación física, ni tampoco se pueden realizar ahí los honores. Entonces, los niños no salen al patio; únicamente se toman clases adentro de la escuela”, explicó.

Otra solicitud fue presentada por Diego Robledo Escobedo, director de la primaria Niños Héroes de Chapultepec, quien pidió la rehabilitación de una cancha cívica y la conclusión de trabajos pendientes relacionados con las instalaciones eléctricas del plantel.

El directivo detalló que la empresa encargada de instalar el cableado subterráneo dejó pendiente la reparación de una banqueta que tuvo que romper para realizar los trabajos. Indicó que la solicitud ya fue entregada al director del ITIFE para dar seguimiento al caso.

“Ya se le entregó la solicitud, ya se le va a marcar a la constructora para que termine con esa obra, y es nada más esperar el compromiso del ingeniero Sergio para que se haga lo más pronto posible”, señaló Robledo Escobedo.

Las solicitudes evidencian las necesidades que aún enfrentan las escuelas de Reynosa en materia de infraestructura y seguridad. Los directivos esperan que los compromisos asumidos durante la gira se traduzcan en obras concluidas y espacios adecuados para el desarrollo de las actividades escolares.