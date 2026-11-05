Escuelas de Reynosa celebran Día de Muertos con altares

Como parte de las actividades que impulsa el modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana para fortalecer el conocimiento y la preservación de las tradiciones mexicanas, durante esta semana continúan los festejos del Día de Muertos en diferentes planteles educativos de Reynosa.
Catrines y altares en la primaria Club 20-30
Uno de estos encuentros se llevó a cabo en la escuela primaria Club 20-30, donde alumnos, maestros y padres de familia participaron en un concurso de catrines y catrinas, además de una muestra de altares de muertos, actividades que permitieron llevar a la práctica los conocimientos que los estudiantes adquieren en las aulas sobre esta importante celebración.
Los menores destacaron por sus coloridos vestuarios, caracterizaciones y creatividad, mientras que los altares exhibidos representaron una oportunidad para conocer el significado de los elementos tradicionales que conforman las ofrendas y recordar el valor cultural de esta festividad.
La directora del plantel, Yajaira García Villazana, agradeció la presencia y el respaldo de las autoridades educativas, así como el esfuerzo de quienes hicieron posible esta jornada, en la que destacó especialmente la participación de los docentes y las familias.
“Agradezco profundamente la presencia de las autoridades, cuya compañía y respaldo fortalece el trabajo que realizamos día con día, de nuestro personal docente y de apoyo por su compromiso, dedicación y entusiasmo para hacer posible esta celebración”, expresó.
Asimismo, reconoció la colaboración de las madres y padres de familia, quienes se involucraron en las actividades y acompañaron a sus hijos durante esta experiencia educativa y cultural.
“A las madres y padres de familia, por su confianza, participación y disposición para acompañar a sus hijos en las actividades que enriquecen su formación”, agregó la directora.
El Xantolo se incorpora a los festejos escolares
Entre los aspectos que llamaron la atención durante los festejos también destacó la incorporación de elementos del Xantolo, una tradicional celebración de la región Huasteca que comienza a tener presencia en las actividades escolares de la frontera tamaulipeca. Esta expresión cultural se distingue por sus danzas, máscaras y personajes que, mediante representaciones festivas, recuerdan a los difuntos y simbolizan una manera de burlarse de la muerte.
Estas actividades forman parte de una serie de concursos y encuentros culturales que la supervisión escolar estará desarrollando durante toda la semana en distintos planteles de Reynosa, mediante recorridos que permitirán acompañar a las comunidades educativas y verificar que se cumplan los contenidos y propósitos establecidos en el programa escolar.
De esta manera, las celebraciones del Día de Muertos trascienden los libros de texto y se convierten en experiencias de aprendizaje en las que maestros, estudiantes y padres de familia trabajan unidos para mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad mexicana.