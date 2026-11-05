Escuelas de Reynosa celebran Día de Muertos con altares

Entre los aspectos que llamaron la atención durante los festejos también destacó la incorporación de elementos del Xantolo

Como parte de las actividades que impulsa el modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana para fortalecer el conocimiento y la preservación de las tradiciones mexicanas, durante esta semana continúan los festejos del Día de Muertos en diferentes planteles educativos de Reynosa.

Catrines y altares en la primaria Club 20-30

Uno de estos encuentros se llevó a cabo en la escuela primaria Club 20-30, donde alumnos, maestros y padres de familia participaron en un concurso de catrines y catrinas, además de una muestra de altares de muertos, actividades que permitieron llevar a la práctica los conocimientos que los estudiantes adquieren en las aulas sobre esta importante celebración.

Los menores destacaron por sus coloridos vestuarios, caracterizaciones y creatividad, mientras que los altares exhibidos representaron una oportunidad para conocer el significado de los elementos tradicionales que conforman las ofrendas y recordar el valor cultural de esta festividad.

La directora del plantel, Yajaira García Villazana, agradeció la presencia y el respaldo de las autoridades educativas, así como el esfuerzo de quienes hicieron posible esta jornada, en la que destacó especialmente la participación de los docentes y las familias.

“Agradezco profundamente la presencia de las autoridades, cuya compañía y respaldo fortalece el trabajo que realizamos día con día, de nuestro personal docente y de apoyo por su compromiso, dedicación y entusiasmo para hacer posible esta celebración”, expresó.

Asimismo, reconoció la colaboración de las madres y padres de familia, quienes se involucraron en las actividades y acompañaron a sus hijos durante esta experiencia educativa y cultural.

“A las madres y padres de familia, por su confianza, participación y disposición para acompañar a sus hijos en las actividades que enriquecen su formación”, agregó la directora.

El Xantolo se incorpora a los festejos escolares

Entre los aspectos que llamaron la atención durante los festejos también destacó la incorporación de elementos del Xantolo, una tradicional celebración de la región Huasteca que comienza a tener presencia en las actividades escolares de la frontera tamaulipeca. Esta expresión cultural se distingue por sus danzas, máscaras y personajes que, mediante representaciones festivas, recuerdan a los difuntos y simbolizan una manera de burlarse de la muerte.

Estas actividades forman parte de una serie de concursos y encuentros culturales que la supervisión escolar estará desarrollando durante toda la semana en distintos planteles de Reynosa, mediante recorridos que permitirán acompañar a las comunidades educativas y verificar que se cumplan los contenidos y propósitos establecidos en el programa escolar.

De esta manera, las celebraciones del Día de Muertos trascienden los libros de texto y se convierten en experiencias de aprendizaje en las que maestros, estudiantes y padres de familia trabajan unidos para mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad mexicana.