Escuelas de Matamoros mantienen clases en línea por inundaciones

Recordó que la Secretaría de Educación de Tamaulipas estableció desde el lunes que la prioridad es salvaguardar la integridad de los estudiantes

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Las lluvias que continúan registrándose en Matamoros mantienen a diversas escuelas con afectaciones por inundación, por lo que algunos planteles han tenido que continuar con sus actividades académicas en línea, mientras que otros operan de manera regular.

La titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Matamoros, Mara Castillo Marín, informó que entre los planteles que permanecen afectados se encuentran las secundarias técnicas 76 y 46, así como las primarias Francisco Zarco y Primitivo Chíris, además de otras escuelas ubicadas en sectores donde el agua no ha logrado descender.

Asistencia escolar aumenta, pero las lluvias dificultan los traslados

Explicó que desde el lunes algunos centros educativos optaron por trabajar mediante la modalidad en línea debido a las condiciones de inundación, mientras que en otros planteles sí ha sido posible mantener las clases presenciales.

Castillo Marín señaló que la asistencia escolar registró un incremento y pasó de alrededor del 40 al 50 por ciento; sin embargo, las condiciones climatológicas, particularmente las lluvias registradas durante la mañana, continúan dificultando el traslado de estudiantes hacia los planteles.

Ante este panorama, la funcionaria pidió a los padres de familia mantenerse atentos a los canales oficiales de información meteorológica y a los reportes de Protección Civil para determinar si existen condiciones seguras para trasladar a los alumnos a las escuelas.

Recordó que la Secretaría de Educación de Tamaulipas estableció desde el lunes que la prioridad es salvaguardar la integridad de los estudiantes, por lo que corresponde a los padres de familia valorar las condiciones y decidir si sus hijos pueden acudir de manera segura a clases.

Preparan estrategias para recuperar aprendizajes

La titular del CREDE reconoció que, ante la posibilidad de que las lluvias continúen y se prolonguen las afectaciones, será necesario implementar estrategias para recuperar los contenidos y aprendizajes que pudieran verse afectados.

En este sentido, indicó que ya se trabaja en políticas de aprendizajes fundamentales para identificar las necesidades prioritarias de los estudiantes y reforzar aquellos conocimientos que requieran mayor atención.

Además, adelantó que durante octubre se llevará a cabo el primer periodo de evaluación, lo que permitirá conocer el nivel de aprendizaje de los alumnos y determinar si las condiciones generadas por las inundaciones tuvieron algún impacto académico.

Piden apoyo para limpiar los planteles inundados

Castillo Marín también hizo un llamado a los padres de familia para participar en las labores de limpieza de los planteles que resultaron inundados una vez que las condiciones climatológicas permitan el ingreso seguro a las escuelas.

Explicó que será necesario atender las condiciones de higiene de las aulas antes del regreso de los estudiantes, con el objetivo de reducir riesgos de infecciones y garantizar que los espacios educativos sean seguros.

Mientras las lluvias continúen, las autoridades educativas mantienen el seguimiento de las condiciones de cada plantel y de los reportes de Protección Civil para determinar las medidas que deberán aplicarse en las escuelas afectadas.