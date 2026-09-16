Escuelas de Matamoros celebran las fiestas patrias

De esta manera, las universidades y otras escuelas de Matamoros se sumaron a las celebraciones por la Independencia de México

El ambiente de las fiestas patrias también llegó a las instituciones educativas de Matamoros, donde estudiantes y personal académico participaron en distintas actividades con motivo del Grito de Independencia.

Universidades organizan kermeses y actividades

Principalmente en universidades del municipio, los festejos previos al 15 de septiembre se caracterizaron por la realización de kermeses, juegos y actividades recreativas que reunieron a la comunidad estudiantil en un ambiente de convivencia.

Los espacios educativos se llenaron de los colores verde, blanco y rojo, mientras los estudiantes participaron en actividades tradicionales como los toritos, además de disfrutar de diferentes platillos de la gastronomía mexicana.

Tamales, tacos y otros alimentos típicos formaron parte de las kermeses organizadas en algunas instituciones, donde también se pudo observar a estudiantes portando accesorios y vestimenta alusiva a las fiestas patrias.

Celebran la Independencia de México en las aulas

De esta manera, las universidades y otras escuelas de Matamoros se sumaron a las celebraciones por la Independencia de México, llevando el ambiente festivo a las aulas y espacios de convivencia antes de la tradicional ceremonia del Grito.