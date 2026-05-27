Escuelas de Altamira refuerzan medidas contra el calor

Autoridades educativas analizan adelantar el cierre presencial del ciclo escolar por altas temperaturas y prevenir golpes de calor en alumnos de nivel básico

Ante las altas temperaturas que se han registrado en la zona sur de Tamaulipas, maestros y directivos de planteles de educación básica en Altamira han comenzado a implementar medidas preventivas para evitar afectaciones en la salud de los estudiantes, principalmente golpes de calor y cuadros de deshidratación.

El director de Educación en el municipio, Mario Ortiz Sánchez, explicó que actualmente la Secretaría de Educación de Tamaulipas analiza la posibilidad de adelantar el cierre presencial del ciclo escolar al próximo 10 de julio, aunque oficialmente la conclusión administrativa continuaría programada para el 15 del mismo mes; debido tanto a las condiciones climáticas como a los procesos administrativos que deben realizar las escuelas para la entrega de evaluaciones y boletas.

Explicó que la mayoría de las escuelas cuentan ya con sistemas de climatización gracias al programa "La Escuela es Nuestra" y al apoyo otorgado por el municipio, aunque reconoció que algunas instituciones aún requieren mantenimiento en sus equipos de aire acondicionado.

Precisó que recientemente se han recibido al menos tres solicitudes de apoyo relacionadas con mantenimiento escolar, las mismas que serán canalizadas a las áreas correspondientes, ya que prácticamente la totalidad de los planteles de nivel básico cuentan con techumbres, lo que permite reducir la exposición directa de los alumnos al sol durante actividades al aire libre.

En Altamira existen alrededor de 350 instituciones educativas entre nivel básico, medio superior y superior, de las cuales cerca de 86 se ubican en la zona rural.

Reiteró que las autoridades educativas y municipales se mantienen atentas a las recomendaciones estatales para garantizar condiciones seguras para los estudiantes durante la temporada de calor extremo.